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Yaşlı Evinde Koronavirüs Teyakkuzu

Koronavirüsün özellikle 60 yaş üstü kişiler üzerinde etkili olması nedeniyle Altındağ Belediyesi, Doğantepe Yaşlılar Evi’nde özel ekiple dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Elif Duman
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Koronavirüsün özellikle 60 yaş üstü kişiler üzerinde etkili olması nedeniyle Altındağ Belediyesi, Doğantepe Yaşlılar Evi’nde özel ekiple dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca binlerce kişinin uğradığı Yunus Emre Halk Çarşısı ile Anafartalar Konukevi’ni de dezenfekte etti.

Altındağ’da koronavirüs mücadelesi tam gaz sürüyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, ilçe genelinde başlatılan temizlik ve ilaçlama çalışmalarının kapsamı genişletildi. Okullar, kültür merkezleri, camiler, müzeler derken, dezenfeksiyon çalışmalarına; alışveriş merkezleri, nikah ve düğün salonları, konukevleri ile yaşlı bakım merkezleri de eklendi. Altındağlı vatandaşların yoğun olarak kullandığı Yunus Emre Halk Çarşısı ile nikah ve düğün salonları da korona virüse karşı ilaçlandı.

Koronavirüs salgının özellikle 60 yaş üstü insanlar üzerinde etkili olması nedeniyle, Altındağ Belediyesi bünyesinde kurulan özel ekip, Doğantepe Yaşlılar Evi’nde titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Merkezin bahçesinden lobisine kadar tüm alanları dezenfekte eden ekipler, daha sonra Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden tedavi amaçlı olarak Ankara’ya gelen hasta ve hasta yakınlarının misafir edildiği Anafartalar Konukevi’ni de özel solüsyonlarla temizledi.

“ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIZ.”

Altındağ’da dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Başkan Asım Balcı, “Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda da ilaçlama çalışmalarına devam ediyoruz. Çalışmalarımızın kapsamını her geçen gün genişletiyoruz. Maalesef virüs, giderek küresel bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Biz yerel yönetimlere ve vatandaşlarımıza düşen görev de, yetkili kurumların öngördüğü şekilde, alınan tedbirleri devam ettirmek, uyarıları dikkatle dinlemek ve hijyen kurallarına dikkat etmektir. İçinde bulunduğumuz bu önemli süreci gerekli tedbirleri alarak zararsız veya en az zararla atlatmak konusunda vatandaşlarımızla yapacağımız iş birliği çok önemli…” dedi.
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Bugün 13:07 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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