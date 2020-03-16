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Mamak Zabıtası’ndan Korona Denetimi

Koronavirüsünü fırsata çevirmek isteyenlere karşı Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetimleri sıklaştırdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Koronavirüs sebebiyle özellikle gıda, ilaç ve hijyenik ürünlerde haksız fiyat artışları ihtimaline karşı harekete geçen Mamak Zabıtası, alışveriş merkezleri ve eczanelerde tek tek denetim gerçekleştirdi. Ekiplerle birlikte esnafı tek tek gezerek, hem hayırlı işler temennisinde bulunan hem de denetim gerçekleştiren Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgöl, halk sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra halkın ekonomisinin de takipçisi olduklarını vurguladı. Zabıta ekiplerinin her an her noktada denetime devam edeceğini ifade eden Sarıgöl, vatandaşların da fahiş fiyat artışına karşı dikkatli olmaları ve şikayetlerini iletmelerini istedi.

Çözüm Merkezi’ne gelen talepler de değerlendirildi

Denetimlerini sıklaştıran Mamak Zabıtası, 5 ayrı ekiple  denetime çıktı. Fiyatlardaki değişimi mercek altına alan zabıtalar, raflarda yeterli ürün bulunup bulunmadığı ve raf yerine stoklarda ürün tutulup tutulmadığını da inceledi. Ekipler, vatandaşlardan 444 0 149 numaralı Çözüm Merkezi’ne gelen şikayetleri de değerlendirmeye aldı. Başkan Yardımcısı Sarıgöl, Mamak esnafına hassasiyeti için teşekkür ederek, bu zor süreci haksız bir kazanca dönüştürmek isteyenlerin karşısında zabıtayı bulacağının altını çizdi.
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Bugün 13:48 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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