Yenimahalle'de Corona Teyakkuzu

Bürokratları ile toplantı yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bütün belediye çalışanlarının sterilizasyon çalışmalarına destek vermesi ve kurulacak olan komisyon kontrolünde vatandaşlara yardım etmesi talimatı verdi. Yaşar, “Devletin genel olarak vatandaşın ise bireysel olarak aldığı tedbirlere ilaveten Yenimahalle Belediyesi olarak biz de hem devlete hem de vatandaşa destek olacağız. Bütün işlerimize bir ay ara verip daha sonra da yapsak bir şey olmaz. Önceliğimiz vatandaşın sağlığı. Önceliğimiz bu belanın biran önce def edilmesi olacak.” dedi.

Corona Komisyonu kuruldu

Yenimahalle Belediyesi Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde kurulan komisyonda temizlik, veterinerlik, park ve bahçeler, zabıta ve fen işleri müdürlerinden kurulan komisyonda steril çalışmaları programlanacak. Belediyeye ait kurslar, lokaller, etüd merkezleri ve spor merkezlerinin çalışmalarını ikinci bir duyuruya kadar askıya alan belediye, vatandaşın hizmet aldığı tüm birimleri ilaçlayacak. Zabıta ekipleri Yenimahalle’de 24 saat mesai yaparak kahvehaneler, lokaller gibi vatandaşın kalabalık olduğu yerlerde uyarı da bulunacak, fahiş fiyatlarla ilgili tarama yapacak. Temizlik ekipleri ise gün içinde de seyyar ekipler vasıtasıyla kalabalık çöp yığınlarınınım fazla olduğu bölgelerde çöpleri toplayıp hemen ardından dezenfekte edecek.

Ayrıca periyodik olarak temizlik yapılan camii ve mescitler kurulacak yeni ekiplerle dezenfekte edilirken; okullar, taksi durakları, sağlık ocakları ve muhtarlıklarda da sterilizasyon çalışması yapılacak.