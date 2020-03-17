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Dün 10:41 TSİ- Belediye G: Dün 11:02 TSİ

Parklarda Dezenfektan Harekatı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki ilk Koronavirüs vakasını açıklamasının ardından yurdun dört bir köşesinde insanların ortak kullanım alanları olan okul, ibadethaneler ve toplu taşıma araçları için dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Mamak Belediyesi de bu kapsamda koronavirüse karşı önlemleri arttırdı. Her hafta Cumartesi günü 250 kişilik temizlik, bakım, onarım ekibiyle bir mahalleyi köşe bucak temizleyen Mamak Belediyesi bu kez, 10 park’ta hem bahar temizliği hem de virüs temizliği gerçekleştirdi.

Camiler, parklar, duraklar, karakollar, askeriye, sosyal tesisler, cemevleri, nikah salonları, kurslar, alışveriş merkezleri, kamu kuruluşları ve okullarda virüse karşı dezenfektan çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bizim rutin olarak ilaçlama çalışmalarımız yapılıyordu; ancak son gelişmeler önlemlerimizi arttırmamızı gerektirdi. Bunun yanında günlük nüfus yoğunluğunun çok olduğu yerlerde halk sağlığını tehlikeye atmamak adına bu önlemlerimizi devam ettireceğiz.” dedi.

250 kişilik temizlik ordusu koronaya göz açtırmıyor

Sabahın ilk ışıklarıyla Yunus Emre Koşu Yolu’ndan başlanan park ve virüs temizliği kapsamında Mamak’taki parklar temizlendi, oyun grupları, fitnes aletleri ve yıpranan zemin bakım ve onarımdan geçti. Bununla birlikte aynı zamanda parklar ilaçlama ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında baştan sona ilaçlandı.
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Dün 10:41 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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