Beypazarı Zabıtası Denetimde

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası dün akşam saatlerinden itibaren kapalı tutulması gereken, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulması kararı alındı.

Bu neticede ilçemizde faaliyet gösteren bu tür işletmeler başta olmak üzere, gıda sektöründe faaliyette bulunan işletmelerinde denetimi gerçekleştirilerek esnaflarımızın gerekli önlemleri alması konusunda uyarılarda bulunuldu.