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Osmanlıspor’da Tugay Kacar sevinci

Geçen sezon sakatlanarak liglerden uzak kalan Osmanlıspor’un tecrübeli oyuncularından Tugay Kacar takımla çalışmalara başladı.

Elif Duman
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TFF 1. Lig’in 29. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’la karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarına başladı. Geçen sezon sağ ön çapraz bağları koptuğu için bir dizi operasyon geçiren takımın tecrübeli oyuncularından Tugay Kacar bugün takımla birlikte çalıştı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmana mor-sarılı ekip ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra saha içerisine kurulu istasyonlarda dönüşümlü olarak dayanıklılık çalışması yapan oyuncular yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.   
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