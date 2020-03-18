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Gözlükler Corona Virüsünden Korunmanıza Yardımcı Olabilir

Yüz maskelerinin yanı sıra gözlüğün, beden ve ölümcül virüs arasında etkili bir bariyer olabileceğine, corona virüsün gözlerden yayılabileceğine dikkat çekiliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Yüz maskelerinin yanı sıra gözlüğün, beden ve ölümcül virüs arasında etkili bir bariyer olabileceğine, corona virüsün gözlerden yayılabileceğine dikkat çekiliyor. Özellikle bu dönem, dereceli gözlük kullanan insanların, lens yerine gözlük tercih etmeleri tavsiye ediliyor.

Corona virüsü ve gözlük kullanımına ilişkin, Amerika kaynaklı haberler hakkında görüşüne başvurduğumuz Çevre Hastanesi doktorlarından Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Fazıl Nohutçu; dışardan gelebilecek damlacıklardan gözlüklerin koruyacağına dikkat çekerek şöyle konuştu: 

“Virüs genellikle, enfekte bir kişinin öksürmesi veya hapşırması sonucu oluşan damlacıklar yoluyla geçer. Bu damlacıklar burun, ağız veya bazı durumlarda gözlerden başka bir kişinin vücuduna girebilir. Gözlerinizi de içeren yüzünüzü koruyan bir önlem almak yararlıdır.”

Elinizi Gözünüze Götürmenizi Engeller

Prof. Dr. Ahmet Fazıl Nohutçu; gözlüklerin virüse maruz kalmayı önlemek için kolay ve basit bir çözüm olduğunu söyledi. Yüzü korumak ve hasta olan insanlardan kaçınmak gibi normal önlemleri tamamlamak için gözlük kullanmak gerektiğini belirtti. Gözlüklerin iyi bir fikir olmasının başka bir nedeninin ise gözlere dokunmayı engellediğini söyleyerek, yüze dokunmanın gerçek risk taşıdığını vurguladı. Nohutçu; dışarıdan eve girildiğinde gözlükleri dezenfektan bir mendille silmenin önemine dikkat çekere, günlük yaşamda kontakt lens kullananların, numaralı gözlüklerini, gözlük ihtiyacı olmayanların ise numarasız gözlükler takmalarının belirtilen amaca hizmet edeceğini söyledi.
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