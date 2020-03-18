İki isim kadro dışı bırakıldı

Osmanlıspor, takım oyuncularından Beykan Şimşek ve Okan Deniz’i süresiz kadro dışı bıraktığını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada; Osmanlıspor yönetimi ve teknik ekibin aldığı ortak karar doğrultusunda, Giresunspor maçı hakemi Turgut Doman’a maç esnasında küfürlü söz söyleyerek kırmızı kart gören ve kulüp içinde disiplinsiz davranışlar içerisinde bulunan Beykan Şimşek ile şu an için oyun sistemine uyum sağlamayacaklarını düşündükleri Okan Deniz’in süresiz kadro dışı bırakıldığı ifade edildi.

Şut antrenmanı yapıldı

Başkent ekibi, ligin 29. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ettirdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde saha içerisine kurulu istasyonlarda dönüşümlü olarak pas ve şut organizasyonlarında bulunan mor-sarılı ekip, tam sahada yapılan taktik ağırlıklı maçla antrenmanı sonlandırdı.