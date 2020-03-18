Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:44 TSİ- Spor G: Bugün 15:45 TSİ

İki isim kadro dışı bırakıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, iki oyuncusunu kadro dışı bıraktığını açıkladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Osmanlıspor, takım oyuncularından Beykan Şimşek ve Okan Deniz’i süresiz kadro dışı bıraktığını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada; Osmanlıspor yönetimi ve teknik ekibin aldığı ortak karar doğrultusunda, Giresunspor maçı hakemi Turgut Doman’a maç esnasında küfürlü söz söyleyerek kırmızı kart gören ve kulüp içinde disiplinsiz davranışlar içerisinde bulunan Beykan Şimşek ile şu an için oyun sistemine uyum sağlamayacaklarını düşündükleri Okan Deniz’in süresiz kadro dışı bırakıldığı ifade edildi.

Şut antrenmanı yapıldı

Başkent ekibi, ligin 29. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ettirdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde saha içerisine kurulu istasyonlarda dönüşümlü olarak pas ve şut organizasyonlarında bulunan mor-sarılı ekip, tam sahada yapılan taktik ağırlıklı maçla antrenmanı sonlandırdı. 
# OSMANLISPOR İLE İLİŞKİLİ:
Osmanlıspor’da Tugay Kacar sevinci mask
Osmanlıspor’da Tugay Kacar sevinci
Osmanlıspor ara vermedi mask
Osmanlıspor ara vermedi
Osmanlıspor hazırlıkları tamamladı mask
Osmanlıspor hazırlıkları tamamladı
Osmanlıspor, Eskişehirspor maçı taktiklerini çalıştı mask
Osmanlıspor, Eskişehirspor maçı taktiklerini çalıştı
Osmanlıspor taktik çalıştı mask
Osmanlıspor taktik çalıştı
Osmanlıspor şehitlerimizi unutmadı mask
Osmanlıspor şehitlerimizi unutmadı
Mor-sarılılar taktik çalıştı mask
Mor-sarılılar taktik çalıştı
Başkent ekibi yenilendi mask
Başkent ekibi yenilendi
Osmanlıspor maç saatini bekliyor mask
Osmanlıspor maç saatini bekliyor
Osmanlıspor çabukluk ve taktik çalıştı mask
Osmanlıspor çabukluk ve taktik çalıştı

Bugün 15:44 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İki isim kadro dışı bırakıldı mask
İki isim kadro dışı bırakıldı
Osmanlıspor’da Tugay Kacar sevinci mask
Osmanlıspor’da Tugay Kacar sevinci
Osmanlıspor ara vermedi mask
Osmanlıspor ara vermedi
Osmanlıspor hazırlıkları tamamladı mask
Osmanlıspor hazırlıkları tamamladı
Osmanlıspor, Eskişehirspor maçı taktiklerini çalıştı mask
Osmanlıspor, Eskişehirspor maçı taktiklerini çalıştı
Osmanlıspor taktik çalıştı mask
Osmanlıspor taktik çalıştı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Koronavirüs’ten Daha Yaygın! mask
Koronavirüs’ten Daha Yaygın!
Corona Ağzınızdan Bulaşmasın... mask
Corona Ağzınızdan Bulaşmasın...
Koronavirüs Bu Yanlış Alışkanlıklarla Yayılıyor! mask
Koronavirüs Bu Yanlış Alışkanlıklarla Yayılıyor!
Kanser Hastaları Koronavirüsten Nasıl Korunmalıdır? mask
Kanser Hastaları Koronavirüsten Nasıl Korunmalıdır?
''Halkımızı evden çıkmamaya davet ediyorum'' mask
''Halkımızı evden çıkmamaya davet ediyorum''
Evler Artık En Fazla Bulaş Kaynağı, Adım Adım Ev Dezenfeksiyonu mask
Evler Artık En Fazla Bulaş Kaynağı, Adım Adım Ev Dezenfeksiyonu

GALERİ

Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek mask
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL