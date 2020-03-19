Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:24 TSİ- Gündem G: Bugün 09:25 TSİ

Covid-19’a Karşı Sosyal İzolasyon ve Hijyen

Uzmanlar, Covid-19’a karşı mücadelede sosyal izolasyon ve hijyene dikkat çekiyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs türü Covid-19’a karşı alınacak önlemlerin başında sosyal izolasyon ve kişisel hijyen kuralları geliyor. Bu tehlikeli virüsün etkilerine karşı sosyal medya ve benzeri kanallardan yayılan kulaktan dolma bilgiler yerine uzman doktorların sözlerine kulak vermek gerekiyor.

Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, Covid-19’a karşı yapılması gerekenleri ve alınması gereken önlemleri şöyle açıklıyor:

“Hem bireysel hem toplumsal olarak içimize girmiş olan bu virüse karşı almamız gereken önlemler ve hareket planımız açık bir biçimde belirlenmiş durumda. Bu konumda yine hem bireysel hem de toplumsal olarak bize düşen ise bu kurallara; “Aman canım ne olacak!” şeklindeki refleksimizden sıyrılarak olabildiğince riayet etmektir.

Bu çerçevede sosyal izolasyon alınacak önlemlerin en başında gelmektedir. Mümkün olduğunca evde kalmak ve ancak sağlık, gıda temini gibi elzem nedenlerle sokağa çıkmak bu izolasyonun ilk adımı olmalıdır. Kapatılan kafeler yerine evde toplanmak, misafirliğe gitmek, çocukları arkadaşları ile buluşturmak, AVM’lerde cirit atmak gibi “sosyal kümülasyon” yaratacak alternatifleri aklımıza bile getirmemek gerekmektedir. Sosyal izolasyon tanımına giren ve bulaşı engellemek için tanımlanan 1 metrelik insan-insan mesafesini koruyacak şekilde kısa süreli yürüyüş yapıp, insana temas etmeden ve insan temasına maruz kalmadan eve dönmek psikolojik açıdan çaresiz kaldığımızda yapabileceğimiz dış ortam aktivitesi olmalıdır. Bununla birlikte dışarı çıkıldığı durumlarda ulaşım için mümkün olduğunca toplu taşımadan uzak kalınmalı, kısa mesafelerde yürünmeli ve insan temasının engelleneceği ulaşım yollarına başvurulmalıdır (bisikletli ulaşım gibi). Tüm bu önlemlere rağmen tanıdık eş ve dostla karşılaşılırsa tokalaşmak, sarılmak ve öpüşmek gibi kültürümüzün vazgeçilmezlerinden uzak durulmalıdır; unutmamak lazım ki bugün ertelenen sevgi gösterileri, gelecekte misli ile mahsup edilebilir.”

Hijyen En Büyük Silahlardan

Bu tür zamanlarda değil her zaman uyulması gereken kişisel hijyen kurallarının, Covid-19 ile savaşta en büyük silahlarımızdan olduğunu belirten Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Eller, bilmediğimiz her yüzeyle, her bir diğer insanla temasın öncesinde ve sonrasında yıkanmalıdır. Sabunla, tüm parmak araları ve bilekler temizlenecek şekilde ovarak yıkanan eller için suya ve sabuna ulaşılamadığında bir diğer alternatif ise temizlik kültürümüzün köşe taşlarından biri olan kolonya ve benzeri alkol bazlı (%60 ve üzeri) el temizliği solüsyonlarıdır. Mecbur kalıp ev dışına çıkıldığı zaman, giyilen kıyafetlerin yıkanması, temizlenmesi alınabilecek diğer önlemlerdendir. Hasta olmayan kişilerin maske ve eldiven takmaları gerekmemektedir. Maskeler, sadece karantinadaki şüpheli kişiler tarafından ve tedavide rol oynayan doktor ve yardımcı sağlık personelleri tarafından kullanılmalıdır. Gereksiz şekilde eldiven ve maske kullanımı, hem gerekli hallerde eldiven ve maskenin bulunamamasına yol açacak hem de eldiven-maske takan kişilerin, bu ekipmanların rahatlığı ile hijyen kurallarını çiğneme olasılığını doğuracaktır. Tüm bu önlemlerin haricinde ellerin göz, burun, ağız ve çevresine temas ettirilmemesi hastalıktan korunmada önemli bir faktördür.

Üzerine basarak, altını çizerek bir kez daha uyarmakta fayda görüyorum. Bu süreci en az hasarla atlatmak için sabırlı bir şekilde ve tüm kurallara uyarak hareket edelim; yetkili ağızlardan çıkacak açıklamaları, pozitif bilimin takipçisi olan sağlık profesyonellerinin önerilerini takip edelim ve onlara güvenelim.” dedi.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gözlükler Corona Virüsünden Korunmanıza Yardımcı Olabilir mask
Gözlükler Corona Virüsünden Korunmanıza Yardımcı Olabilir
Evler Artık En Fazla Bulaş Kaynağı, Adım Adım Ev Dezenfeksiyonu mask
Evler Artık En Fazla Bulaş Kaynağı, Adım Adım Ev Dezenfeksiyonu
Koronavirüs Bu Yanlış Alışkanlıklarla Yayılıyor! mask
Koronavirüs Bu Yanlış Alışkanlıklarla Yayılıyor!
ATO’dan “Koronavirüs Tedbirleri” mask
ATO’dan “Koronavirüs Tedbirleri”
Hamilelere Özel 5 Korona Önlemi! mask
Hamilelere Özel 5 Korona Önlemi!
Kanser Hastaları Koronavirüsten Nasıl Korunmalıdır? mask
Kanser Hastaları Koronavirüsten Nasıl Korunmalıdır?
Corona Ağzınızdan Bulaşmasın... mask
Corona Ağzınızdan Bulaşmasın...
Koronavirüs’ten Daha Yaygın! mask
Koronavirüs’ten Daha Yaygın!
COVID-19 Enfeksiyonundan Nasıl Korunmalı? mask
COVID-19 Enfeksiyonundan Nasıl Korunmalı?
Dikkat! Uyku bozukluğu, beyni hızlı yaşlandırıyor! mask
Dikkat! Uyku bozukluğu, beyni hızlı yaşlandırıyor!

Bugün 09:24 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Okullar Tatil Edildi, Yoğunluk 50 Kat Arttı! mask
Okullar Tatil Edildi, Yoğunluk 50 Kat Arttı!
ATO, Türkiye Kent Konseyleri Birliği’ni Konuk Etti mask
ATO, Türkiye Kent Konseyleri Birliği’ni Konuk Etti
Metro Market 100.000 Maskeyi Alış Fiyatına Satışa Sunuyor mask
Metro Market 100.000 Maskeyi Alış Fiyatına Satışa Sunuyor
Corona Virüsüne Karşı En Koruyucu Maske! mask
Corona Virüsüne Karşı En Koruyucu Maske!
Büyükşehir'den Alınan Tedbirler Hakkında Açıklama mask
Büyükşehir'den Alınan Tedbirler Hakkında Açıklama
Baran’dan “Koronavirüs Fırsatçılığı” Uyarısı mask
Baran’dan “Koronavirüs Fırsatçılığı” Uyarısı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Koronavirüs’ten Daha Yaygın! mask
Koronavirüs’ten Daha Yaygın!
Corona Ağzınızdan Bulaşmasın... mask
Corona Ağzınızdan Bulaşmasın...
Koronavirüs Bu Yanlış Alışkanlıklarla Yayılıyor! mask
Koronavirüs Bu Yanlış Alışkanlıklarla Yayılıyor!
Evler Artık En Fazla Bulaş Kaynağı, Adım Adım Ev Dezenfeksiyonu mask
Evler Artık En Fazla Bulaş Kaynağı, Adım Adım Ev Dezenfeksiyonu
Kanser Hastaları Koronavirüsten Nasıl Korunmalıdır? mask
Kanser Hastaları Koronavirüsten Nasıl Korunmalıdır?
''Halkımızı evden çıkmamaya davet ediyorum'' mask
''Halkımızı evden çıkmamaya davet ediyorum''

GALERİ

Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek mask
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL