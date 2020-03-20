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Bugün 11:09 TSİ- Belediye G: Bugün 11:16 TSİ

Türkiye’de bir ilk Onlıne Halk Meclisi

Başkan Ertuğrul Çetin, sosyal medya hesaplarından canlı yayınla hemşehrilerine seslendi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Pursaklar’ın hizmet taleplerini yerinde tespit etmek, hızlı şekilde çözüme kavuşturmak ve ilçeyi birlikte yönetmek amacıyla düzenlenen Halk Meclisi toplantısı hız kesmeden devam ediyor.

Çin'in Wuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan koronavirüsünün,11 Mart itibariyle Türkiye’de görülmesiyle ilçeyi birlikte yönetmek amacıyla düzenlenen Halk Meclisi toplantısı, Pursaklar Belediyesinde gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Çetin, Twitter, Facebook YouTube’tan canlı interaktif yayınla gündemi değerlendirerek mesaj yoluyla hemşehrilerinden gelen soruları cevapladı.

‘‘Hemşehrilerimiz her türlü tedbiri aldığımızdan emin olsunlar’’

Halk Meclislerini önemsediklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren mahallelerimizde hemşehrilerimizle buluşmaya gayret gösteriyoruz. Malumunuz dünyadaki virüsten kaynaklı olarak bugün özel gündem korona virüs konulu online bir yayın ile sizlerin karşısına çıkmak istedik. Virüsün Çin’de görülmesinin ardından ilaç stoklarımızı kontrol ederek hazır hale getirdik.

3 Ocak itibari ile de ilaçlama faaliyetlerine başladık. 10 Mart’ta ülkemizde görülmesinin ardından personel sayımızı artırarak kendi hizmet alanlarımız, kamu kurum ve kuruluşları, toplu yaşama alanlarının ilaçlama faaliyetlerine hız verdik. Kurum doktorumuz ve sağlık personellerimizle istişare ederek toplu kullanılan alanlarda özellikle belediye otobüslerimiz, camiler, sosyal tesisler ve kamu kurumlarında bulaşıcı hastalıklara neden olan virüslere karşı programlı olarak dezenfeksiyon çalışması faaliyetlerine hız verdik.

Pazarlarda çalışan esnaflarımıza da eldiven dağıtarak gerekli denetimleri de sürdürüyoruz. Pazarlar, kurulmadan önce tarafımızca mutlaka dezenfekte ediliyor. İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile birlikte esnaf denetimlerini çoğaltarak fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde bulunuyoruz.’’ dedi.

‘‘Bu Zor Süreci Kenetlenerek Birlikte Atlatacağız’’

Vatandaşların virüsle ilgili hassasiyetlerini muhafaza etmesi gerektiğini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Bizim gerekli tedbirleri aldığımızdan da emin olsunlar. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın kararlı duruşu, olaya anında müdahale edilmesi, sağlık teşkilatımızın etkin mücadelesi sayesinde bu sıkıntılı süreci en az zararla atlatacağımıza olan inancımız tamdır. Ülkemizdeki tüm sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Kişisel Bakım ve Temizlik en büyük tedbirdir.’’ dedi.
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Bugün 11:09 TSİ Ankara/ Pursaklar- Belediye

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