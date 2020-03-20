Raylı Sistemlere El Dezenfektanları Yerleştiriliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Metro, ANKARAY ve Teleferik İstasyonlarına el dezenfektan otomatları konulmaya başlandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı Raylı Sistemlerde başlatılan uygulama ile 100 noktaya sensörlü dezenfektanlar yerleştirilecek.

Halk sağlığını önceleyen Büyükşehir Belediyesi, salgın hastalık ve virüs tehlikesine karşı Başkent'in dört bir yanında aldığı önlem ve tedbirlere bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Metro, ANKARAY ve Teleferik İstasyonlarına sensörlü el dezenfektan otomatları yerleştirilmeye başlandı.

RAYLI SİSTEMLERDE 100 NOKTAYA YERLEŞTİRİLECEK

ANKARAY ve Metro'nun Kızılay'da bulunan ortak istasyonuna montajı başlanan sensörlü el dezenfektan otomatları kısa süre içinde Başkent'te bulunan toplam 43 Metro, 11 ANKARARAY ve 4 Teleferik İstasyonunda 100 noktaya yerleştirilecek.

EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanı Haldun Aydın, el dezenfektan otomatlarının belirli aralıklarla kontrol edileceğinin altını çizerek, şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla oluşturulan Kriz Yönetimi Merkezi'nin aldığı kararlar doğrultusunda toplu taşımada raylı sistemleri kullanan vatandaşlarımızın sağlıklarını koruyabilmek amacıyla el dezenfektan ünitelerini istasyonlarımızdaki turnikelerin olduğu noktalara yerleştireceğiz. Bu konuda çalışmalarımıza başladık. En kısa sürede tüm istasyonlarımızda montaj işlemi tamamlanmış olacak. Yolcularımız ücretsiz olarak ellerini dezenfekte ederek yolculuk edebilecek.”

BAŞKENTLİLER YENİ UYGULAMADAN MEMNUN

Metro İstasyonlarına el hijyeni için yerleştirilen dezenfektan otomatlarının yerinde bir uygulama olduğunu düşünen Eyyüp Dereli, “Bu tedbirleri aldığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederim. Çok güzel bir uygulama. Sırt sırta vereceğiz, bu hastalıktan kurtulmaya çalışacağız. Bu tür tedbirler alırsak ülkece bugünleri basit bir şekilde atlatırız” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Metro İstasyonlarında ayrıca dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları aralıksız sürdürülürken, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar halk sağlığı konusunda Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalara ilişkin düşüncelerini şu sözlerle paylaştılar:

- Yeliz İşitmir: “El dezenfektanı çok iyi bir fikir. Dezenfektanların kullanımı nispeten içimizi rahatlatıcı olabilir. Metro kullanmak zorunda kalan yolcular için tüm istasyonlarda da bu uygulamanın yaygınlaşmasını istiyorum.”

- Murat Erdoğan: “ Sağlık açısından çok iyi önemli bir uygulama. Özellikle topluma açık olan yerlerde bu dezenfektanların olması bir gereklilik. Evlerimizde de olması gerekiyor. Belediyemizin bu çalışmayı yapması bizim için çok iyi oldu. Emeği geçenlere teşekkürler.”

- Günel Nasibova: “Ankara Büyükşehir Belediyesine bizim sağlığımızı düşünüp böyle bir uygulamayı hayata geçirdiği için çok teşekkür ederiz.”

- Kamuran Baykal: “Büyükşehir'den çok memnunuz. Bu çok güzel bir uygulama ve iyi bir hizmet. İnsanlar en azından yanındakine mikrop taşımadan elini dezenfekte edip yolculuk yapabiliyor.”