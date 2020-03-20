Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:47 TSİ- Belediye G: Bugün 13:31 TSİ

Çankaya Belediyesi'nden Ateş Ölçerli Önlem

Çankaya Belediyesi dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlemlerini sıklaştırıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Çankaya Belediyesi dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlemlerini sıklaştırıyor. Binaya giriş çıkışların tek kapıdan yapıldığı Belediye’de vatandaşların ve personelin ateşi sağlık personeli tarafından ölçülüyor.

Çankaya Belediyesi dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de vaka sayısı gün geçtikçe artan koronavirüse karşı belediye hizmet binasındaki önlemlerini artırarak sürdürüyor.

Personelinin dijital ateş ölçerle ateşini ölçen belediye sağlık çalışanları belediye hizmet binası girişinde ve Hoş Geldiniz Masası’nda da vatandaşların ateşini ölçüyor. Dijital ateş ölçerle personel ve vatandaşın ateşini ölçen sağlık çalışanları 37,5 ve üzerinde ateşi olanları bir sağlık kuruluşuna yönlendiriyorlar.

PERSONELE MASKELİ VE ELDİVENLİ ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU

Vatandaşlarla temas halinde olan personelinin maske ve eldiven takmasını sağlayan Çankaya Belediyesi, hizmet binasında her noktaya dezenfektan koydu.

Dünyayı etkisi altına alan virüse karşı belediye olarak önlemlerini artıran Çankaya Belediyesi mesai saatinin bitiminde hizmet binasının tüm katlarını ilaçlarken Ankara’nın merkezi konumundaki Kızılay bölgesini özel ilaçlı suyla yıkıyor.

Virüsün belirtilerinden birisi olan yüksek ateş belirtilerine karşı personelin ve vatandaşların ateşini ölçen Çankaya Belediyesi sorumlu belediyecilik anlayışı ile hareket ediyor.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Sincan’da kültür-sanat dijital platformlarda mask
Sincan’da kültür-sanat dijital platformlarda
Amansız Mücadele Sürüyor mask
Amansız Mücadele Sürüyor
Ortak Kullanım Alanlarında Hummalı Çalışma mask
Ortak Kullanım Alanlarında Hummalı Çalışma
"Başkan Altınok: Türkiye’de ilk Nevruz Atatürk tarafından Keçiören’de kutlandı" mask
"Başkan Altınok: Türkiye’de ilk Nevruz Atatürk tarafından Keçiören’de kutlandı"
Hizmet Binaları Yeni Sistemle İlaçlanıyor mask
Hizmet Binaları Yeni Sistemle İlaçlanıyor
Başkan Altınok: ''14 Altın Kuralla korunabiliriz'' mask
Başkan Altınok: ''14 Altın Kuralla korunabiliriz''
Türkiye’de bir ilk Onlıne Halk Meclisi mask
Türkiye’de bir ilk Onlıne Halk Meclisi
Tüm hanelere dezenfekte malzemesi dağıtılacak mask
Tüm hanelere dezenfekte malzemesi dağıtılacak
Günde 1700 Araç Dezenfekte Ediliyor mask
Günde 1700 Araç Dezenfekte Ediliyor

Bugün 12:47 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya Belediyesi'nden Ateş Ölçerli Önlem mask
Çankaya Belediyesi'nden Ateş Ölçerli Önlem
Yenimahalle Karla Mücadele Ekipleri İş Başında mask
Yenimahalle Karla Mücadele Ekipleri İş Başında
Keçiören Belediyesi 435 Noktada Dezenfekte Çalışması Yürüttü mask
Keçiören Belediyesi 435 Noktada Dezenfekte Çalışması Yürüttü
COVİD-19’a Teknolojik Hamle mask
COVİD-19’a Teknolojik Hamle
Altındağ’da Kar Teyakkuzu mask
Altındağ’da Kar Teyakkuzu
Yenimahalle Parklarında Korona Seferberliği mask
Yenimahalle Parklarında Korona Seferberliği
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüs Bu Yanlış Alışkanlıklarla Yayılıyor! mask
Koronavirüs Bu Yanlış Alışkanlıklarla Yayılıyor!
Evler Artık En Fazla Bulaş Kaynağı, Adım Adım Ev Dezenfeksiyonu mask
Evler Artık En Fazla Bulaş Kaynağı, Adım Adım Ev Dezenfeksiyonu
Tüm hanelere dezenfekte malzemesi dağıtılacak mask
Tüm hanelere dezenfekte malzemesi dağıtılacak
Neden Sadece Yaş ve Cinsiyet Açıklanıyor? mask
Neden Sadece Yaş ve Cinsiyet Açıklanıyor?
''Halkımızı evden çıkmamaya davet ediyorum'' mask
''Halkımızı evden çıkmamaya davet ediyorum''
“Evinde Kal Ankara” mask
“Evinde Kal Ankara”

GALERİ

Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek mask
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL