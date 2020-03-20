Çankaya Belediyesi'nden Ateş Ölçerli Önlem

Çankaya Belediyesi dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlemlerini sıklaştırıyor. Binaya giriş çıkışların tek kapıdan yapıldığı Belediye’de vatandaşların ve personelin ateşi sağlık personeli tarafından ölçülüyor.

Çankaya Belediyesi dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de vaka sayısı gün geçtikçe artan koronavirüse karşı belediye hizmet binasındaki önlemlerini artırarak sürdürüyor.

Personelinin dijital ateş ölçerle ateşini ölçen belediye sağlık çalışanları belediye hizmet binası girişinde ve Hoş Geldiniz Masası’nda da vatandaşların ateşini ölçüyor. Dijital ateş ölçerle personel ve vatandaşın ateşini ölçen sağlık çalışanları 37,5 ve üzerinde ateşi olanları bir sağlık kuruluşuna yönlendiriyorlar.

PERSONELE MASKELİ VE ELDİVENLİ ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU

Vatandaşlarla temas halinde olan personelinin maske ve eldiven takmasını sağlayan Çankaya Belediyesi, hizmet binasında her noktaya dezenfektan koydu.

Dünyayı etkisi altına alan virüse karşı belediye olarak önlemlerini artıran Çankaya Belediyesi mesai saatinin bitiminde hizmet binasının tüm katlarını ilaçlarken Ankara’nın merkezi konumundaki Kızılay bölgesini özel ilaçlı suyla yıkıyor.

Virüsün belirtilerinden birisi olan yüksek ateş belirtilerine karşı personelin ve vatandaşların ateşini ölçen Çankaya Belediyesi sorumlu belediyecilik anlayışı ile hareket ediyor.