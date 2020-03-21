Başkan Altınok: "Alo 60 yaş üstü destek merkezimiz hizmette"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “ Koronavirüs salgınından en çok etkilenen 60 yaş üstü vatandaşımız için belediyemiz içerisinde kurduğumuz merkezimizden destek veriyoruz. Vatandaşımızın; eczane, market ve pazar alışverişi gibi temel ihtiyaçlarını sokağa çıkmadan karşılayabilmek adına belediyemiz bünyesinde yeni bir birim kurduk. ‘Alo 60 Yaş Üstü Destek Hattı’nı arayan tüm vatandaşımıza alışveriş ihtiyaçları için yetkili personelimizle destek veriyoruz” dedi.

KADIN YA DA ERKEK YETKİLİ TALEP EDİLEBİLİYOR

Keçiören Belediyesi, koronavirüsten en çok etkilenen ve risk grubunda yer alan 60 yaş üstü yaşlı vatandaşın, evinden çıkmadan temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezi kurdu. Sokağa çıkmak istemeyen 60 yaş üstü vatandaşlar, Keçiören Belediyesinin 0312 339 00 15 nolu ‘Alo 60 Yaş Üstü Destek Hattı’nı arayarak destek talebinde bulunabiliyor. Başvuruda belirtilen adrese giden yetkililer, alışveriş listesi ve bedelini imza karşılığında aldıktan sonra talep edilen ürünleri en yakın merkezden süratle temin edip para üstü ve fişiyle birlikte imza karşılığında vatandaşa teslim ediyor.

“İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele etmek için yerel yönetimlerin vatandaşa her türlü desteği vermesi gerektiğine dikkati çekerek, “Devletimiz ve hükümetimiz, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturuyla vatandaşımızın koronavirüsten etkilenmemesi için imkânlarını seferber ediyor. Bizler de belediyeler olarak bu salgın hastalık dolayısıyla sokağa çıkmaktan imtina eden özellikle 60 yaş üstü vatandaşımıza yardımcı oluyoruz. Sağlık Bakanlığımızın bildirdiği ‘14 Altın Kurala’ uyulmasını kolaylaştırmak ve vatandaşımızın herhangi bir endişeye kapılmamasını sağlamak için gerekli olan hizmeti veriyoruz. Ayrıca belediye ekiplerimiz tarafından yürütülen dezenfekte çalışmaları virüs salgını sona erene kadar günün her saati devam edecek. Vatandaş olarak bizler de kalabalık alanlardan uzak durma ve hijyen kurallarına uyma noktasında üzerimize düşeni yapmalıyız.” dedi.