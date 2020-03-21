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Kahramankazan’dan 81 ildeki öğrencilere bal müjdesi

Öğretmen olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocuklara tatil dönüşü ilk teneffüsün 40 dakika olacağı müjdesini vermesinin ardından, 81 ilde 81 okula ilçenin meşhur balından göndereceklerini bildirdi.

Elif Duman
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyada yaptığı açıklama ile koronavirüs tedbirleri kapsamında tatil edilen okulların açılmasının ardından çocuklara tatil dönüşü ilk teneffüsün 40 dakika olacağı müjdesini vermişti. 21 yıllık edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Bakan Selçuk’un bu açıklamasına kayıtsız kalmadı. Başkan Oğuz, ilk teneffüste çocuklar için 81 ildeki 81 okula ilçenin meşhur balından göndereceklerini bildirdi. Oğuz, bu kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Mutluluklarına ortak olacağız

Başkan Oğuz, Bakan Selçuk'un tatil dönüşü ilk teneffüsün 40 dakika olacağını açıklaması üzerine, kendisinin de bir öğretmen olarak buna kayıtsız kalamayacağını ve destek olmak için böyle bir karar aldığını kaydetti. Oğuz, “Sayın Bakanımız tatil dönüşünde ilk teneffüsün 40 dakika olacağını ifade etti. Tabi ben de eski bir öğretmen olarak bu haberin öğrenciler açısından büyük bir sevinçle karşılandığını gözlemledim. Bizler de bu güzel habere bir katkıda bulunmak için  40 dakikalık ilk teneffüste öğrencilerimize, Türkiye arıcılığının başkenti olan ve Türkiye’deki ana arı üretiminin yüzde 65’inin gerçekleştirildiği Kahramankazanımızın meşhur balını kendilerine göndereceğiz. 81 ilimizdeki 81 okulumuzda bu ballar öğrencilerimize ikram edilecek ve öğrencilerimizin bu uzun teneffüs haberine gösterdikleri sevince biz de ortak olacağız." diye konuştu.
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Dün 11:15 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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