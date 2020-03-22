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Virüse Karşı Esnafa Tam Not

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı.

Elif Duman
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İçişleri Bakanlığı’nın 'Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri'ni geçici süreliğine kapatması, lokantalarda masalar arası en az bir metre uygulamasının kararını almasının ardından Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Gerçekleştirdikleri kapsamlı denetimlerde Mamak esnafının kurallara uyduğunu gözlemleyen ekipler işletmecileri gösterdiği hassasiyetten dolayı tebrik etti.

Köse’den esnafa teşekkür

Halk sağlığının korunması ve sürdürülmesi konusunda her zaman hassasiyetli davrandıklarını ifade den Mamak Belediye başkanı Murat Köse, “Bu nedenle, koronavirüs salgınına karşı elimizden gelen tüm mücadele ve hizmeti, adeta seferberlik ruhu içinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın toplu kullandığı alanlardan kaynaklı riskleri ortadan kaldırmak hedefiyle, ilçemiz genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Salgınla mücadele konusunda da zabıta ekiplerimiz, denetimlerini aralıksız sürdürüyor.” dedi.

Köse, “Ayrıca ilçe genelinde bulunan lokantalarımızda da mesafe alanlarının korunması için esnafımıza gerekli bilgilendirmeleri yaptık. İnşallah bu kurallara uyarak ülkemiz, vatandaşlarımız ve Mamaklılar koronavirüsü en az etkiyle atlatacaktır. Duyarlı davranan esnafımıza teşekkür ediyorum.” dedi.
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Bugün 12:20 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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