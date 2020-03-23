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Dünyanın En Mutlu Ülkesi Neresi?

2020 Dünya Mutluluk raporuna göre, dünyanın en mutlu ülkesi yine Finlandiya olurken, Türkiye’nin bu listeye 93’üncü sıradan giriş yaptığı görüldü.

Elif Duman
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2020 Dünya Mutluluk raporuna göre, dünyanın en mutlu ülkesi yine Finlandiya olurken, Türkiye’nin bu listeye 93’üncü sıradan giriş yaptığı görüldü. Böylelikle Türkiye’nin diğer yıllara oranla mutluluk endeksinde gerileme kaydettiği görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press, mutluluk ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre sadece bu yıl içinde mutluluk ile alakalı basına 22 bin 953haber yansıdığı tespit edildi. Diğer yıllara bakıldığında ise 2019 yılında 110 bin 867 2018 yılında140 bin 439 ve 2017 yılında 131 bin 892 olarak kaydedildi. Böylelikle yıllara göre mutlulukla alakalı haberler adetlerinde değişkenlik gösterdiği görüldü. Mutluluk endeksleri oluşturulurken, kişi başına düşen gelir, sosyal destekler, sağlıklı yaşam süresi, güven, cömertlik, sosyal özgürlükler gibi parametreler göz önünde bulunduruldu.

İSKANDİNAV ÜLKELERİ BAŞI ÇEKİYOR

Ajans Press’in, Birleşmiş Milletler 2020 Yılı Dünya Mutluluk Raporu verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en mutlu ülkesi yine Finlandiya oldu. Finlandiya bu anlamda birinciliği başka ülkelere kaptırmazken, Türkiye’nin bu listeye 93’üncü sıradan giriş yaptığı görüldü. Böylelikle Türkiye’nin diğer yıllara oranla mutluluk endeksinin düştüğü kaydedilirken, 2019 yılında 79, 2018 yılında 74,2017 yılında ise 69’uncu sırada yer aldığı saptandı. 2020 yılında dünyanın en mutlu ilk 10 ülkesi ise şu şekilde sıralandı; Danimarka, İsviçre, İzlanda, Norveç,Hollanda, İsveç, Yeni Zelanda, Avusturya ve Lüksemburg.

Bugün 11:25 TSİ - Yaşam

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