Keçiören Belediyesi ‘Alo 60 Yaş Üstü Destek Hattı’ ile Hizmet Veriyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bir milyona yakın nüfusu bulunan ve Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Keçiören’de 60 yaş üstü 118 bin 874 vatandaşımız için kurduğumuz ‘Alo 60 Yaş Üstü Destek Hattı’nı arayan tüm vatandaşımızın acil alışveriş ihtiyaçlarını karşılıyoruz.” dedi.

ALO 60 YAŞ ÜSTÜ DESTEK HATTI KURULDU

Keçiören Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşın eczane ve market gibi acil alışveriş ihtiyaçlarını sokağa çıkmadan karşılayabilmek için belediye bünyesinde ‘Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezi’ni kurdu. Vatandaşlar, Başkan Turgut Altınok’un talimatıyla belediye bünyesinde hizmete başlayan ‘0312 339 00 15’ nolu ‘Alo 60 Yaş Üstü Destek Hattı’nı arayarak destek talebinde bulunabiliyor. Başvuruda belirtilen adrese giden yetkililer, alışveriş listesi ve bedelini imza karşılığında aldıktan sonra talep edilen ürünleri en yakın merkezden süratle temin edip para üstü ve fişiyle birlikte imza karşılığında vatandaşa teslim ediyor.

“İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele etmek için yerel yönetimlerin vatandaşa her türlü desteği vermesi gerektiğine dikkati çekerek, “Devletimiz ve hükümetimiz, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturuyla vatandaşımızın koronavirüsten etkilenmemesi için imkânlarını seferber ediyor. Bizler de belediyeler olarak bu salgın hastalık dolayısıyla sokağa çıkmaktan imtina eden özellikle 60 yaş üstü vatandaşımıza yardımcı oluyoruz. Sağlık Bakanlığımızın bildirdiği ‘14 Altın Kurala’ uyulmasını kolaylaştırmak ve vatandaşımızın herhangi bir endişeye kapılmamasını sağlamak için gerekli olan hizmeti veriyoruz. Ayrıca belediye ekiplerimiz tarafından yürütülen dezenfekte çalışmaları virüs salgını sona erene kadar günün her saati devam edecek. Vatandaş olarak bizler de kalabalık alanlardan uzak durma ve hijyen kurallarına uyma noktasında üzerimize düşeni yapmalıyız” dedi.