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Keçiören’de sokak ve caddeler önce yıkanıyor sonra dezenfekte ediliyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye’nin en büyük ilçesi olan Keçiören’de koronavirüsle mücadele için her bir mahallemizde topyekûn temizlik çalışması başlattık.''

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye’nin en büyük ilçesi olan Keçiören’de koronavirüsle mücadele için her bir mahallemizde topyekûn temizlik çalışması başlattık. Ekiplerimiz, muhtarlarımızla koordineli bir şekilde sokak ve caddelerimizi temizliyor daha sonra da buraları yıkama araçlarıyla pırıl pırıl yapıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz de bu noktalarda dezenfekte çalışması yürütüyor.” dedi.

24 SAAT ESASINA GÖRE TEMİZLİK

Başkan Altınok, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşa yönelik hatırlatmalarda da bulunarak “Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı yaşaması ve daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören için çalışıyoruz. Mikrobik ortamlarla birlikte şehrimizin her tarafında dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Parklarımız dahil olmak üzere, pazar yerleri ve sokaklar dezenfekte ediliyor. Mümkün olduğu kadar evlerimizden dışarıya çıkmayalım, kurallara uyalım bir başkasının sağlığına zarar vermeyelim.” diye konuştu.  

51 MAHALLE DETAYLI OLARAK TEMİZLENDİ

Temizlik İşleri Müdürlüğünün sahada görev yapan 700 personeli ile 24 saat esasına göre 51 mahallenin tamamını detaylı olarak temizleyip dezenfekte ettiğini de söyleyen Altınok şunları aktardı:

 “Belediyemize kazandırdığımız temizlik araçlarımızla ve kurduğumuz temizlik ekibimizle mahallelerimizdeki her bir cadde, sokak, park, bahçe ve boş arazileri temizliyor ve salgın hastalığa karşı dezenfekte ediyoruz. Okul, cami, cem evi, mescit, Kur`an kursları, sağlık ocağı, muhtarlık binası, polis karakolu, eğitim ve kültür merkezi, hastane, tıp merkezi, halk eğitim merkezi, öğrenci yurdu, zabıta karakolu, mahalle konağı, stadyum, düğün salonu, emniyet müdürlüğü, vergi daireleri, taksi, dolmuş, otobüs, durak, çocuk oyun alanı, ATM ve piknik alanları gibi 480 ayrı noktada da dezenfekte çalışması yürüttük.”
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Bugün 12:56 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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