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Bir büyük hizmet daha! Araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor!

Kahramankazan Belediyesi, dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs’e karşı ilan ettiği seferberliği sürdürüyor. Belediye kurduğu araç dezenfeksiyon istasyonu ile vatandaşların araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte ediyor.

Elif Duman
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Kahramankazan Belediyesi, Koronavirüs’e karşı açtığı savaşı sürdürüyor. İlçedeki kurumlar, bankalar, toplu taşıma ve servis araçları başta olmak üzere ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden belediye, son olarak vatandaşların özel araçları için mobil araç dezenfeksiyon istasyonu hizmetini hayata geçirdi.

Araçlar virüsten arındırılıyor

Belediye bu kapsamda Salı Pazarı içerisine mobil araç dezenfeksiyon istasyonu kurdu. İstasyona başvuran vatandaşlar burada araçlarını üctersiz olarak dezenfekte ettirebiliyor. İstasyonda görevli personeller araçları baştan aşağı dezenfekte ederek, virüsten arındırıyor. Belediye ayrıca yine bu istasyona başvuran toplu taşıma araçları, servisler, resmi kurum araçlarını da dezenfekte ediyor. Araç Dezenfeksiyon İstasyonu, salı günleri hariç hafta içi her gün vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek.

Hep birlikte yeneceğiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak Koronavirüs’e açtıkları savaşı sürdürdüklerini belirterek, tüm alanlarda mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Oğuz, “ Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları gibi belediyemizde seferber olmuş durumda. Vatandaşlarımızdan paniğe kapılmadan açıklanan tedbirlere uymalarını ve zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını rica ediyorum.Vatandaşlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. İstasyonumuza aracı olan tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bu mücadeleyi hep bilrlikte yapacağız ve virüsü hep birlikte yeneceğiz.” diye konuştu.
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Dün 12:46 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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