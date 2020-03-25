Altındağ’da marketler denetlendi

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, 24 saat sahada görev yapan Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen ek genelge hakkında vatandaşları bilgilendiriyor. Zabıta ekipleri ayrıca, genelgede bahsedilen tedbir önlemlerine uyulup uyulmadığını da sıkı bir biçimde denetliyor.

MARKETLERE EK TEDBİRLER

İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında gönderdiği ek genelge, Altındağ’da kısa sürede hayata geçirildi. Genelgeye göre; marketlerin çalışma saatlerine ve marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına yönelik yeni tedbirler alındı.

Genelgeye göre;

• İl ve ilçelerde tüm marketler 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.

• Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.

• İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.

• Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.

“24 SAAT GÖREV BAŞINDAYIZ.”

Kovid-19 salgınında en temel risk unsurunun vatandaşların toplu bulunduğu mekanlar olduğunu hatırlatan Başkan Asım Balcı “Devletimizin tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için mücadelede olduğu bu dönemde biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ekiplerimiz hem ilaçlamada, hem temizlikte özveriyle çalışıyor. Bunların yanında alınan tedbir kararları hakkında vatandaşlarımızı bilgilendiriyor, ayrıca tedbirlere uyulup uyulmadığını da denetliyoruz. 24 saat görev başındayız…” dedi.

“ÇAĞRI MERKEZİMİZ GÖREVDE…”

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamaları doğrultusunda, hijyen kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatan Başkan Balcı “İçinde bulunduğumuz bu önemli süreci gerekli tedbirleri alarak zararsız veya en az zararla atlatmak için hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Başkan Balcı “Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler.” dedi