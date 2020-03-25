Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:14 TSİ- Belediye G: Bugün 10:30 TSİ

Turgut Altınok'tan o vatandaşa büyük destek

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sağlık kontrolü için hastaneye gitmek üzere evinden çıktığı sırada çekilen görüntüleriyle sosyal medyada gündeme gelen Ali İhsan Yavaşça’yı evinde ziyaret etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sağlık kontrolü için hastaneye gitmek üzere evinden çıktığı sırada çekilen görüntüleriyle sosyal medyada gündeme gelen Ali İhsan Yavaşça’yı evinde ziyaret etti. Başkan Altınok, “Bundan sonra sağlık ve buna benzer ihtiyaçlarınız olursa sizleri hastaneye sağlık ekiplerimiz götürecek, ihtiyaçlarınızı da yine ekiplerimiz yerine getirecek" dedi.

Keçiören’de yaşayan Ali İhsan Yavaşça Başkan Altınok'u; kızı, oğlu, gelini, damadı ve torunlarıyla birlikte karşılarken sağlık durumunun da iyi olduğunu ifade etti.

“60 YAŞ ÜSTÜ TÜM BÜYÜKLERİMİZİN HİZMETİNDEYİZ”

Ziyaret sırasında gerçekleştirilen sohbette Yavaşça, Gaziantepli olduğunu ve geçmişte lokanta çalıştırdığını belirterek, 3 yıl önce de eşini kaybettiği için yalnız yaşadığını söyledi. Başkan Altınok, 6 çocuk ve 9 torun sahibi Yavaşça'nın bir oğlu için iş aradığını öğrenince Belediyenin Kariyer Ofisi aracılığıyla yardımcı olunacağının da sözünü verdi.

Yavaşça'nın evini ay da 2 kez belediye olarak temizleyeceklerini aktaran Altınok, "Sizin yaş grubunuz için dışarı çıkmak bu günlerde sağlığınız açısından çok sakıncalı. Bundan sonra sağlık ve buna benzer ihtiyaçlarınız olursa sizleri hastaneye sağlık ekiplerimiz götürecek, ihtiyaçlarınızı da yine ekiplerimiz yerine getirecek. Belediye birimlerimiz 60 yaş üstü tüm büyüklerimizin hizmetindedir." dedi.

“GENÇ, 15 GÜN SÜREYLE EVİNİ TERK ETMEYECEK”

Yavaşça'nın, sağlık kontrolü için Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiği sırada kendisini polis olarak tanıtan bir gencin sokağa neden çıktığını sorması üzerine kameraya yansıyan üzüntüsü ve mahcubiyeti tepki toplamıştı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu genç hakkında ‘Kamu Görevinin Usulsüz Üstlenilmesi’ suçundan soruşturma başlatmıştı. 1. Sulh Ceza Hâkimliğince de gencin 15 gün süreyle evini terk etmemesine ve bu sürenin tamamlanmasının ardından da haftada iki gün ikametine en yakın huzurevine ziyarette bulunmasına hükmedilmişti.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkent’te Mesafeni Koru Yapıştırmaları ile Farkındalık Uyarısı mask
Başkent’te Mesafeni Koru Yapıştırmaları ile Farkındalık Uyarısı
Korona Günlerine Menekşeli Destek mask
Korona Günlerine Menekşeli Destek
Altındağ’da marketler denetlendi mask
Altındağ’da marketler denetlendi
Zabıta Ekiplerinin Koronavirüs Mesaisi Sürüyor mask
Zabıta Ekiplerinin Koronavirüs Mesaisi Sürüyor
Sağlık çalışanlarına konaklama desteğı mask
Sağlık çalışanlarına konaklama desteğı
Bir büyük hizmet daha! Araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor! mask
Bir büyük hizmet daha! Araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor!
Büyük Hizmet! Koronavirüs sebebiyle evlere yemek dağıtıyorlar! mask
Büyük Hizmet! Koronavirüs sebebiyle evlere yemek dağıtıyorlar!
Pursaklar’da Korona Seferberliği mask
Pursaklar’da Korona Seferberliği
Keçiören Belediyesi'nden dezenfekte desteği mask
Keçiören Belediyesi'nden dezenfekte desteği
Çankaya Belediyesi'nde olağanüstü tedbirler mask
Çankaya Belediyesi'nde olağanüstü tedbirler

Bugün 10:14 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sincan meydanlarında banklar kaldırıldı mask
Sincan meydanlarında banklar kaldırıldı
Keçiören’de sokak ve caddeler önce yıkanıyor sonra dezenfekte ediliyor mask
Keçiören’de sokak ve caddeler önce yıkanıyor sonra dezenfekte ediliyor
Oğuz, "Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız" mask
Oğuz, "Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız"
Keçiören Belediyesi ‘Alo 60 Yaş Üstü Destek Hattı’ ile Hizmet Veriyor mask
Keçiören Belediyesi ‘Alo 60 Yaş Üstü Destek Hattı’ ile Hizmet Veriyor
Çankaya Belediyesi'nde Koronavirüs ile Etkin Mücadele mask
Çankaya Belediyesi'nde Koronavirüs ile Etkin Mücadele
Türkiye’de bir İlk Drone ile Dezenfekte Çalışmaları mask
Türkiye’de bir İlk Drone ile Dezenfekte Çalışmaları
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüsü’nün Bir Belirtisi Daha Ortaya Çıktı! mask
Koronavirüsü’nün Bir Belirtisi Daha Ortaya Çıktı!
Bu sayılar koronavirüs riskini düşürüyor! mask
Bu sayılar koronavirüs riskini düşürüyor!
Kuyumcular kepenk kapattı mask
Kuyumcular kepenk kapattı
Koronavirüs sonrası istihdam açığı! 1000 personel alınacak! İşte başvuru adresleri! mask
Koronavirüs sonrası istihdam açığı! 1000 personel alınacak! İşte başvuru adresleri!
Bir büyük hizmet daha! Araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor! mask
Bir büyük hizmet daha! Araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor!
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık Kabini Uygulamasını Başlattı mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık Kabini Uygulamasını Başlattı

GALERİ

Vatandaşlara Alışveriş Desteği mask
Vatandaşlara Alışveriş Desteği
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL