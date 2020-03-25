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Korona Günlerine Menekşeli Destek

Çankaya Belediyesi, koronavirüs nedeniyle  evde kalan vatandaşlara balkonlarında yetiştirebilmeleri için menekşe dağıtmaya başlıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çankaya Belediyesi, koronavirüs nedeniyle  evde kalan vatandaşlara balkonlarında yetiştirebilmeleri için menekşe dağıtmaya başlıyor. Menekşe talebinde bulunacak Çankayalıların 458 89 64 numaralı telefonu aramaları yeterli olacak.

Çankaya Belediyesi, salgın hastalığa yönelik dezenfekte ve yıkama çalışmalarını sürdürürken, evde kalan vatandaşlara da balkon ve pencerelerini süsleyecek menekşe dağıtımına başlıyor. Kendi seralarında ürettiği menekşeleri, 458 89 64 numaralı telefonu arayarak talepte bulunan Çankayalıların kapısına kadar götürecek.

Ülke ve dünya olarak zor günlerden geçildiğini, bu zor günleri alınan tedbirlerle hep beraber aşacaklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Vatandaşlarımızın kendi sağlıkları ve toplum sağlığı için evde kalmak zorunda oldukları şu dönemde onlara meşgale olabilecek çiçek yetiştirme konusunda biz de kendi seralarımızda ürettiğimiz menekşeleri dağıtmaya başlıyoruz. Bahar gelmişken, evden çıkamayan vatandaşlarımızın balkon ve bahçelerini süsleyecekleri menekşeleri, ekiplerimiz, talepte bulunan vatandaşlarımızın kapılarına kadar götürecek. Umarım içinden geçtiğimiz bu sıkıntılı dönemde hemşerilerimizin yüzünü bir nebze olsun baharı anımsatan bu çiçeklerle gülümsetmiş oluruz.  Ben yine vatandaşlarımıza evde kalmaları tedbirini dikkate almalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tüm halkımıza sağlıklı günler diliyorum.” diye konuştu.
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Bugün 10:51 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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