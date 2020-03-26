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Sincan Belediyesi'nden Evde Müzik Dersi Hizmeti

Gençlere ve çocuklara yönelik her projenin destekçisi olan Sincan Belediyesi, geleceğin sanatçılarını keşfetmek ve gençleri sanata teşvik etmek için önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Elif Duman
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Gençlere ve çocuklara yönelik her projenin destekçisi olan Sincan Belediyesi, geleceğin sanatçılarını keşfetmek ve gençleri sanata teşvik etmek için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Gençler, Sincan Belediyesinden alınacak ücretsiz üyelikle gitar, ney ve bağlama dersi alabiliyor.

Sincan Belediyesi gençlerin sanatla buluşması için adeta köprü vazifesi görüyor. Hayata geçirilen yeni proje ile gençler ücretsiz bir şekilde ney, gitar ve bağlama dersi alabiliyor.

Bu hizmetten faydalanmak son derece kolay. Gençler ilk olarak Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden üyelik almalı. Ardından o üyelikle https://ekonservatuvar.sincan.bel.tr/ internet adresine giriş yapmaları gerekiyor. Bu sayede öğrenciler gitar, ney ve bağlama derslerinden istediği birini videolu olarak dinleyebiliyor. Müziğe gönül verenler böylece ücretsiz şekilde bir enstrümanı öğrenme ve kendini geliştirme fırsatı buluyor. Videolu eğitimde her detay öğrencilere ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor.

Öğrenciler evlerine gelen müzik dersi eğitiminden son derece memnun. E-konservatuvar sayesinde hem dinleme hem de çalma fırsatı bulduklarını ifade eden gençler, örnek hizmetten dolayı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti.
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Dün 14:16 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

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