Sosyal Destek Kartı başvurusu nasıl yapılır?

Sincan Belediyesinin en önemli hizmetlerinden birisi de sosyal destek kartı. İhtiyaç sahipleri önceden belediyeye başvuru yaparak bu kartı almaya hak kazanıyordu. Artık başvurular ve kart güncellemeleri e-devlet üzerinden yapılacak. Böylece vatandaşların belediyeye gitmek için evlerinden çıkmasına gerek kalmayacak.

Peki e-devlet üzerinden başvurular nasıl yapılır?

Vatandaşların e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kutucuğuna “belediye yardım” yazması ve “e-belediye bilgi sistemi sosyal yardım talebi ve sorgulama” linkine tıklaması gerekiyor. Ardından açılan sayfada “uygulamaya git” butonu tıklanır ve doldurulması gereken alanlar doldurulur. Sosyal yardım türü olarak “sosyal kart (ön ödemeli)” seçeneği işaretlenir ve kaydetme işlemi başarı ile gerçekleştirilir.

Sosyal destek kartına yüklenen para ile kişi istediği her marketten alışveriş yapabiliyor. Karttan nakit para çekilemiyor, yalnızca alışverişlerde kullanılıyor. Ayrıca bu kart üzerinden öğrencilere kırtasiye desteği ve kışlık kıyafet yardımı da yapılıyor. İhtiyaç sahibi alkol ve akaryakıt almak için sosyal destek kartını kullanamıyor.

Sadece kart başvuruları değil gıda ve yakacak yardımlarına yapılacak başvurular da koronavirüs önlemleri kapsamında internet üzerinden yapılacak.