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''Solunum hastaları, koronavirüsüne karşı ekstra önlemler almalı''

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs pandemisine karşı uzmanlar solunum hastalarını özellikle uyarıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Koronavirüs hastalığında ( COVİD-19) yaş ile birlikte ölüm riskinin arttığına ve KOAH’ın özellikle 40 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 10’unda görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım “KOAH hastaları, tedavilerini düzenli uygulamalı ve doktorlarının önermediği hiçbir ilacı kullanmamalılar.” dedi.

Akciğer hastalığına neden olabilen ve tedavi edilmediğinde ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu gibi hastalıklara yol açabilen Korona virüsü, KOAH hastaları için de tehdit oluşturuyor. Tüm dünyada kalp damar hastalıkları ve inmelerden sonra üçüncü en sık ölüm nedeni olan KOAH, özellikle 40 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 10’unda görülüyor. KOAH hastalarının risk altında olduğunun altını çizen Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım; “Hastalarımız Sağlık Bakanlığı’nın, yazılı ve görsel basında bilgi aktaran Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Bilim İnsanlarının, Türk Tabipler Birliği Öğretim Üyelerinin önerileri doğrultusunda hijyen kurallarına uymalıdır.” dedi.

Hiçbir hastanın kesinlikle sokağa çıkmaması gerektiğinin altını çizen Yıldırım şu önerilerde bulundu:

“KOAH hastalarının kendilerini izole etmeleri çok önemli. Misafir kabul etmemeleri gerekiyor. Eğer çevrelerinde ateşli, öksüren erişkin ya da çocuk varsa onlardan uzak kalmalılar.” dedi.

KOAH tedavisinde hastaların ilaçlarını düzenli almalarının önemini belirten Nurhayat Yıldırım; “Hastalar doktorlarının önerisi olmayan antibiyotik dahil herhangi bir ilacı kesinlikle kullanmamalılar. İlaçlar birbirleri ile etkileşime girebileceğinden hastaların sağlığı için risk oluşturabilir. Oksijen tedavisi alan hastaların bu tedaviyi tüm gece olmak üzere günde en az 15 saat uygulaması gerekiyor. Beslenmeye dikkat edilmesi ve doktorlarının önerisi doğrultusunda alınan sıvının aynı şekilde devam etmesi çok önemli.” diye sözlerini sürdürdü.

Maske takmak ve el yıkamak çok önemli”

Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım; viral ve bakteriyel enfeksiyonların artması ile beraber KOAH hastalarının hayatını tehdit eden alevlenmelerin çoğaldığını ve bu dönemde hastaların paniğe kapılmadan kendi doktorlarını ya da 184 hattını aramaları gerektiğini belirtiyor. Hijyenin çok önemli olduğunun altını çizen Yıldırım; “Hastalar, öksürükleri artarsa mutlaka maske takmalılar ve maskeyi 3-4 saatte bir değiştirerek ağzı bağlı ayrı bir torba ile çöpe atmalılar. Evi düzenli olarak havalandırılmalılar. El hijyeni büyük önem taşıyor. Su ve sabunla yıkama imkanı olmadığı durumlarda eller %60-70 alkol içeren materyallerle temizlenebilir. Dışarıdan eve dönüldüğünde de kıyafetler mutlaka değiştirilip, yıkanmalı.” dedi.
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Dün 14:55 TSİ - Sağlık

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