Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 15:04 TSİ- Belediye G: Dün 16:17 TSİ

Büyükşehir’in hayvan nakil araç filosu genişliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde sokak hayvanlarının yardımına koşuyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı kanamalı, yaralı veya travmaya maruz kalan sokak hayvanlarına daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla 4 yeni sokak hayvanı hasta nakil aracını daha filosuna kattı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı kanaması, yarası, kırığı ya da çeşitli hastalığı olan sokak hayvanlarına acil yardım hizmeti kapsamında daha hızlı müdahale edebilmek için 4 yeni hayvan nakil aracı alarak araç filosunu genişletti.

OCAK AYINDAN İTİBAREN BİN 220 SOKAK HAYVANI TEDAVİ EDİLDİ

Büyükşehir’e bağlı merkezlere yaralı olarak getirilen sokak hayvanlarına rehabilitasyon işlemlerinin yanı sıra veterinerler tarafından kısırlaştırma operasyonu da yapılıyor.

Merkezlerde hazır bekleyen ekipler, BAŞKENT 153’e gelen günlük 40-50 arasındaki ihbarı değerlendirerek, sokak hayvanlarına anında müdahale ediyor. Ocak 2020 tarihinden itibaren bugüne kadar bu merkezlerde bin 220 sokak hayvanı tedavi edilerek, rehabilitasyon işlemine tabi tutuldu.

HAYVAN NAKİL ARACI SAYISI 14 OLDU

Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri, 10 adet hayvan nakil aracı ile 7 gün 24 saat sokak hayvanlarına hizmet verirken, yeni alınan 4 donanımlı araçla birlikte toplam hayvan nakil araç sayısı 14’e yükseldi.

Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla araç sayısını artırdıklarını söyleyen Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şöyle konuştu:

“Hayvanların daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri için gayret gösteriyoruz. Özellikle yaralı ve hasta hayvanlarımızı ihbar aracılığı ile ileten hayvanseverlerimiz var. Biz de daha etkin ve hızlı ulaşabilmek için araç sayımızı artırdık. Daha önce 10 araçla hizmet veriyorduk, artık 4 yeni aracı daha filomuza kattık. Araçlar 3 hayvana müdahale edebilecek şekilde donanımlı olarak tasarlandı. Trafikte daha hızlı, manevra kabiliyeti daha yüksek araçları tercih ettik. Bundan sonra daha hızlı bir şekilde hayvanlara müdahale edebileceğiz.”

Büyükşehir Belediyesi gönüllü hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak, koronavirüs salgını nedeniyle kapanan kafe ve restoranlar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürüyor.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Keçiören Zabıtası 3 tonluk kaçak dezenfektan ele geçirdi mask
Keçiören Zabıtası 3 tonluk kaçak dezenfektan ele geçirdi
“Siz evinizde rahat edin diye biz dışarıdayız” mask
“Siz evinizde rahat edin diye biz dışarıdayız”
Sosyal Destek Kartı başvurusu nasıl yapılır? mask
Sosyal Destek Kartı başvurusu nasıl yapılır?
Başkan Altınok fiyat ve hijyen denetimi yaptı mask
Başkan Altınok fiyat ve hijyen denetimi yaptı
Sincan Belediyesi'nden Evde Müzik Dersi Hizmeti mask
Sincan Belediyesi'nden Evde Müzik Dersi Hizmeti
Mamak Belediyesi’nden Covid-19’a karşı termal kameralı önlem mask
Mamak Belediyesi’nden Covid-19’a karşı termal kameralı önlem
Altındağ’da Kaçak Maskeye Bir Darbe Daha mask
Altındağ’da Kaçak Maskeye Bir Darbe Daha
Başkent’te Mesafeni Koru Yapıştırmaları ile Farkındalık Uyarısı mask
Başkent’te Mesafeni Koru Yapıştırmaları ile Farkındalık Uyarısı
Korona Günlerine Menekşeli Destek mask
Korona Günlerine Menekşeli Destek
Turgut Altınok'tan o vatandaşa büyük destek mask
Turgut Altınok'tan o vatandaşa büyük destek

Dün 15:04 TSİ Ankara- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya Belediyesi'nde olağanüstü tedbirler mask
Çankaya Belediyesi'nde olağanüstü tedbirler
ASKİ’den koronavirüs ile mücadeleye büyük katkı mask
ASKİ’den koronavirüs ile mücadeleye büyük katkı
Korona ile mücadelede Beyaz Melekler görev başında mask
Korona ile mücadelede Beyaz Melekler görev başında
Altındağ’da dolmuşlar dezenfekte edildi mask
Altındağ’da dolmuşlar dezenfekte edildi
Sincan meydanlarında banklar kaldırıldı mask
Sincan meydanlarında banklar kaldırıldı
Keçiören’de sokak ve caddeler önce yıkanıyor sonra dezenfekte ediliyor mask
Keçiören’de sokak ve caddeler önce yıkanıyor sonra dezenfekte ediliyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bu sayılar koronavirüs riskini düşürüyor! mask
Bu sayılar koronavirüs riskini düşürüyor!
Bir büyük hizmet daha! Araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor! mask
Bir büyük hizmet daha! Araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor!
Turgut Altınok'tan o vatandaşa büyük destek mask
Turgut Altınok'tan o vatandaşa büyük destek
Büyük Hizmet! Koronavirüs sebebiyle evlere yemek dağıtıyorlar! mask
Büyük Hizmet! Koronavirüs sebebiyle evlere yemek dağıtıyorlar!
Korona ile mücadelede Beyaz Melekler görev başında mask
Korona ile mücadelede Beyaz Melekler görev başında
ASKİ’den koronavirüs ile mücadeleye büyük katkı mask
ASKİ’den koronavirüs ile mücadeleye büyük katkı

GALERİ

Vatandaşlara Alışveriş Desteği mask
Vatandaşlara Alışveriş Desteği
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL