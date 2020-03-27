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Dün 12:48 TSİ- Belediye G: Dün 13:01 TSİ

Ücretsiz Sıcak Yemek Hizmeti

Ekipler evlerinde ziyaret ettikleri vatandaşlara yemeklerini bırakarak, hâl hatır sorup sohbet ediyor.

Elif Duman
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Kahramankazan Belediyesi, evlerinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlar ile ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz olarak sıcak yemek ikramında bulunuyor. Ekipler evlerinde ziyaret ettikleri vatandaşlara yemeklerini bırakarak, hâl hatır sorup sohbet ediyor.

Kahramankazan Belediyesi, dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs’e karşı başlattığı seferberliği yeni önlemler alarak tüm hızıyla sürdürüyor.

Evlere sıcak yemek ikramı

Kahramankazan Belediyesi, evlerinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını, belediyeye ulaşmaları durumunda ayaklarına götürdüğü hizmetine bir yenisini daha ekledi. Belediye bu kapsamda evlerinden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların talep etmesi doğrultusunda kendilerine ücretsiz olarak sıcak yemek ikramında bulunuyor. Belediye yemekhanesinde hijyenik ortamlarda hazırlanan sıcak yemekler, belediye ekiplerince bu vatandaşların evlerine götürülerek ikram ediliyor.

İhtiyaç sahipleri unutulmuyor

Belediye ekipleri ayrıca, ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik sürdürdüğü ücretsiz sıcak yemek hizmetini de aksatmadan sürdürüyor. Yine ekipler ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç vatandaşlara evlerine kadar götürdükleri yemekleri ikram ediyor. Ekipler, ziyaret ettikleri vatandaşlara hâl hatır sorarak, sohbet ediyor.

Vatandaşlar hizmetten memnun

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkması yasak olan ile ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç vatandaşlar, ücretsiz sıcak yemek hizmetinden oldukça memnun olduklarını söyledi. Vatandaşlar memnuniyetlerini, “Belediyemizden ve Başkanımız Serhat Oğuz’dan Allah razı olsun. Kendilerine teşekkür ediyoruz.” şeklindeki sözleriyle ifade ediyor.

Büyük Bir Aileyiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ücretsiz sıcak yemek hizmetini ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç vatandaşlar için düzenli olarak sürdürdüklerini belirterek, bu hizmetimizi Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkma kısıtlaması bulunan hemşehrileri için de başlattıklarını söyledi. Kahramankazan’da 55 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını ifade eden Oğuz, “Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz. Vatandaşlarımızın bize ulaşmaları durumunda kendilerine, yemekhanemizde hazırlanan ve ben dahil personelimizin yediği yemeğin aynısını sıcak şekilde evlerine kadar götürerek ikram ediyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu süreci hep birlikte atlatacağız. Bu melanet virüsü inşallah hep birlikte yeneceğiz.” diye konuştu.
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Dün 12:48 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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