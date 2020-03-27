Vefa Destek Grubu Gece Gündüz Görev Başında

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gecesini gündüzüne katarak Sincan’ın dört bir tarafını dezenfekte etmek için çalışan temizlik işçilerini ziyaret etti, çalışmalarından ötürü kutladı. Sincan’ın boş sokaklarını gezen Başkan Ercan “ evde kal” çağrısına uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Koronavirüs salgınına önlem amacıyla Sincan’da ekipler dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Eczanelerden işletmelere kamu kurumlarından araçlara kadar her yer dezenfekte ediliyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan fedakarca görev yapan temizlik görevlilerini ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Ercan, hijyen çalışmalarına ara verilmeden devam edileceğini vurguladı.

Başkan Ercan’ın sonraki durağı Yenikent oldu. Bölgede karasinek, sivrisinek ve zararlı haşerelere karşı ilaçlama yapan ekipleri görevi başına ziyaret etti. Yapılan çalışmaları denetledi, çalışanlara önerilerini sıraladı.

Sincan sokaklarında da inceleme yapan Başkan Ercan, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayarak uyarıları dikkate alan vatandaşları kutladı, “Memleketimizin sokakları en kısa sürede sağlık ve keyifle dolup taşacaktır. Bu zorlu günleri hep birlikte atlatacağız.” ifadelerini kullandı.

Sincan’da sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mağdur olmaması için vefa destek ekibi görev başında. Ekipler vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oluyor. Başkan Ercan vefa destek ekibine de sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi, bu zorlu süreçteki çalışmaları dolayısıyla ekibi kutladı.