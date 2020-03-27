Huawei Merakla Beklenen 3 Yeni Telefon Modelini Tanıttı

Dünyanın önde gelen Çinli teknoloji devi Huawei, firmanın uzun süredir merakla beklenen P40 serisine ait akıllı telefon modellerinin resmi tanıtımını nihayet yaptı. Uzun süredir teknoloji dünyasında merakla beklenen 3 yeni amiral gemisi P40 ailesi telefon modelleri, Koronavirüs nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilen lasman ile duyurusu yapıldı. Cihazların resmi olarak ortay çıkan yeni detayları ise bir hayli dikkat çekiyor.

3 yeni telefon modelinin tanıtımını yapan Huawei firması, P40 serisinde yer alan cihazların tanıtımının yapılmasının ardından cihazların sahip olduğu teknik ve tasarım detayları ise bir hayli dikkat çekti. 1/1.28 inçlik sensör, düşük ışıklı ortam çekimi ve 10x gerçek optik yakınlaştırma özellikleri ile cihaz kamera özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Huawei P40 Serisinde Dikkat Çeken Teknik Detaylar

Huawei tarafından geçtiğimiz günlerde sanal olarak gerçekleştirilen P40 serisinin yeni amiral gemisi telefonlarının özellikleri büyük ses getirdi. 2020 yılının merak edilen ve dikkat çeken akıllı telefon modelleri arasında yer alan üç cihazda da Kirin 990 5G işlemci tercih edildi. Öte yandan 5G ve Wi - Fi 6 Plus desteği sağlanan telefonlar, dörtlü kavisli ekran ve kompakt bir kasa ile gelecek.

Kamera çekim performansını bir hayli güçlendiren firma 50 MP kamera donanımı ile geliştirilmiş periskop tasarıma sahip. 10x gerçek optik yakınlaştırma yapabilen cihaz, Ultra Vision Leica kamera sistemi ve dört arka, üç ön kamera ile gelecek.

Huawei P40 Sersisi Güçlü Kamera Özellikleriyle Gelecek

Huawei tarafından son döneme damgasını vuracak P40 serisi telefon modellerinin tanıtımı yapıldı. Cihazların dikkat çeken en önemli özelliği ise kamera gücü olmuştur. Huawei P40, Huawei P40 Pro ve tüm P40 serisi cihazlarda yer alan Huawei Ultra Vision sensör dikkat çekiyor.

Pro modellerinde tercih edilen Leica Quad kamerası ile 100x değerinde dijital ve optik zoom imkanı tanınmış. Diğer yandan SuperSensing Cine kamera ile 3D derinlik algılaması dikkat çeken bir diğer özellik olarak sunulabilir. Huawei firmasını ses getiren P40 serisi akıllı telefon modelleri merakla bekleniyor.