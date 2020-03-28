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Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürme Kararı Aldı

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) tarafından Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik kapsamında bazı yeni değişikliklere gidildiği ifade edildi.
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Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürme Kararı Aldı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), TL ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanan aylık azami akdi ve gecikme faiz oranlarında indirime gitti. Öte yandan Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) tarafından Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik kapsamında bazı yeni değişikliklere gidildiği ifade edildi.

Kredi kartı olan herkesi ilgilen yeni gelişmelere göre, TCMB tarafından alınan kredi kardı azami faiz oranları için kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının %1,25’e çekildiği ifade edildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, TCMB tarafından alınan karar, kredi kartı sahibi olan birçok kişi tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kredi Kartı Olanlara Sevindirici Haber

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde değişikliği gösteren, Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Daire Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Yapılan yeni değişiklikle birlikte, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, TL ve yabancı para cinsinden yapılan tüm kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında indirime gidildi.

Buna göre Türk Lirası cinsinden yapılan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı %1,40’dan, %1,25’e düşürüldü. Yabancı para cinsinden yapılacak kredi kartı işlemlerinde ise aylık azami akdi faiz oranı %1,12’den %1’e indirildi. Benzer şekilde kredi kartlarında uygulanan gecikme faiz oranlarında indirime gidildi.

Kredi Kartı Borcu Gecikme Faizleri Düşürüldü

1 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni düzenleme kapsamında, Türk Lirası cinsinden yapılan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faizi %1,70’ten %1,55 seviyesine düşürüldü. Aynı şekilde yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde ise aylık gecikme faiz oranları %1,42’den, %1,30’a düşürüldü.

TCMB’nin yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik kapsamında bazı değişikliklere gidildi. Kredi kartı limiti ve asgari tutar olarak değiştirilen ilgili yönetmeliğin 22’inci maddesine farklı unsurların da eklenmesini öngören yeni fıkra eklendi. Yeni düzenlemeler kapsamında kredi kartı faiz oranları düşürüldü.

Bugün 11:42 TSİ - Ekonomi

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