Başkan Yavaş'ın dayanışma çağrısı karşılık buluyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, koronavirüs salgını sonrası toplumsal dayanışma çağrıları karşılığını buluyor. Başkent’te yardım kampanyası başlatan Başkan Yavaş’ın çağrısına hayırseverler yanıt vermeye başladı. Hayırsever iş insanı M. Bulut, Başkan Yavaş'ın talimatıyla kurulan “Dayanışma Platformu” üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için 250 koli gıda malzemesi bağışladı.

Başkentlilere seslenerek, “Ankaralı yardımseverlerin bu süreçte mağdur olacak insanlara yardımcı olabilmesi için web sayfası üzerinden yardım kampanyası başlattığı”nı duyuran Başkan Yavaş, “Unutmayın gün dayanışma günüdür. Bu süreci hep beraber atlatacağız” sözleriyle gönüllü yardımseverlere çağrıda bulundu.

250 KOLİ GIDA YARDIMI YAPTI

Başkan Yavaş’ın bu çağrısına iş insanı hayırsever M. Bulut’tan yanıt geldi. Bulut, koronavirüs salgını nedeniyle mağduriyet yaşayan Başkentlilere ulaştırılmak üzere 250 koli gıda yardımında bulundu.

Ayçiçek yağı, un, toz şeker, makarna, şehriye, zeytin, mercimek, nohut, pirinç, bulgur, sofra tuzu, çay ve domates salçasının yer aldığı gıda yardım kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere BELKO Soğuk Hava Deposu’na kaldırıldı.

BAŞKENT'TE DAYANIŞMA PLATFORMU

Başkan Yavaş'ın talimatıyla kurulan “Dayanışma Platformu”na Ankara Büyükşehir Belediyesinin web sitesi (https://www.ankara.bel.tr/dayanisma-platformu) üzerinden ulaşılabiliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan Başkentlilere destek olmak için hayata geçirilen kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, yardım kolisi ya da nakit bağışında bulunabildikleri gibi çeşitli konularda acil yardım gönüllüsü de olabiliyorlar.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 65 yaş ve üstü vatandaşlara hizmet veren marketlerin listesiyle telefon numaralarının da bulunduğu Dayanışma Platformu’nda, koronavirüs salgını yüzünden işini kaybedenler ve ihtiyaç sahipleri için de talep formu oluşturuldu.

ŞEFFAF İZLEME

Toplanan yardım tutarları özel bir hesapta izlenecek ve sadece bu amaçla kullanılacak. Büyükşehir Belediyesi, yardım kampanyası rakamlarını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşacak.

Gönüllü yardımseverler;

Vakıfbank Tunalı Hilmi Şubesi, IBAN: TR11 0001 5001 5800 7309 4012 79 numarası üzerinden (sadece bu amaçla kullanılan hesap numarası) yardımda bulunabiliyor.