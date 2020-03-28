Başkan Altınok: ''Her gün farklı videoyla vatandaşı bilgilendiriyoruz''

Keçiören Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadelesini birçok alanda sürdürürken bir yandan da bu salgından korunmak için evlerinde vakit geçirmek durumunda kalan vatandaşlar için alanında uzman ekiplerce hazırlanan eğitici videolar yayımlamaya başladı.

Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızın evlerinde yapabilecekleri faaliyetlerle ilgili eğitici videolar yayımlamaya başladık. Her gün farklı bir videoyla vatandaşlarımıza öneri ve bilgilendirmede bulunuyoruz. Evde kalalım, hem kendimizin hem de etrafımızdakilerin sağlığını tehlikeye atmayalım.” dedi.

ÖNERİLER EVDE KOLAYLIKLA UYGULANABİLİYOR

Keçiören Belediyesi, evlerinde vakit geçiren vatandaşlar için el işi, öğrenci eğitimi, fiziksel aktivite, evcil hayvan bakımı, psikolojik destek, kreş oyunları, yemek tarifi ve müzik prodüksiyonu türünden videolar oluşturarak paylaşmaya başladı.

Sosyal medya hesaplarında yayımlanan videolarla hem ‘ Evde Kal’ çağrısı yapıldı hem de evde geçirilen zamanın faydaya dönüştürülmesi için önerilerde bulunuldu. Alanında uzmanlarca hazırlanan eğitici aktivite videolu öneriler, evde kolaylıkla uygulanabilecek pratiklerden oluşturuldu. Özellikle kalp ve damar sağlığı için hazırlanan fiziksel aktivite videolarıyla vatandaşın uzun süre hareketsiz kalmaması için önerilerde bulunuldu.

“VATANDAŞIMIZI MAĞDUR ETMİYORUZ”

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşın mağdur olmaması için birçok hizmeti hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Altınok, “Şehrimizin ve insanlarımızın sağlığını korumak için virüsü en az hasarla, hatta herhangi bir olumsuzluk yaşamadan atlatmak için çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor. Sokak, cadde ve semt pazarlarını yıkayarak dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz, Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezi ile de 60 yaş üstü vatandaşın alışveriş ihtiyaçlarını da aksatmadan yerine getiriyor. Aynı zamanda gıda talebi olan vatandaşımızın da taleplerini karşılıyoruz.” dedi.