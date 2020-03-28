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Başkan Yavaş’tan Su Faturalarında Düzenleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs seferberliği tüm hızıyla devam ediyor.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koranavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Başkentlilerin su faturalarında yeni bir düzenleme yapılması talimatını verdi. Sosyal medya hesaplarından yeni uygulamayı duyuran Başkan Yavaş, konut su abonelikleri ile öğrenci evleri ve iş yeri-ticarethane aboneliklerinde olağanüstü durum geçene kadar yeni bir faturalandırma sistemine geçildiğini açıkladı. Kent genelinde “EvdeKalAnkara” çağrısıyla farkındalık yaratan Büyükşehir Belediyesi, otobüs flamalarında da bu uygulamaya geçti. Sosyal mesafenin korunması yapıştırmalarını yaygınlaştıran Büyükşehir Belediyesi, geniş çaplı dezenfeksiyon yapan yeni araçlarla Başkent sokaklarını dezenfekte ediyor.

Başkent’in dört bir yanında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları 7/24 devam ederken, yeni tedbirler de bir bir hayata geçiriliyor.

SU FATURALARINA KORONAVİRÜS TEDBİRİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni tedbirleri sosyal medya hesaplarından duyurarak, vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi toplum sağlığına olumsuz etkileri olabileceğini göz önünde bulundurarak sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerini geçici olarak durdurdu. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Başkan Yavaş, “İş hayatında çok zor günler geçiren kardeşlerim, sevgili öğrenciler ve Ankara’da yaşayan hemşehrilerim; hayatınızı kolaylaştırmak ve bu zor günleri atlatmamız için imkanlarımız ölçüsünde her gün yeni çözümler üretmeye çalışıyoruz.” dedi. 

Yapılan düzenlemeyle; tüm su konut aboneleri için Nisan ayında Şubat ayı faturalarının yüzde 80’ni oranında geçici faturalandırılma yapılacak. Öğrenci evi ile iş yeri ve ticarethane statüsündeki su aboneliklerinde ise Nisan ayında geçici olarak faturalandırma işlemi yapılmayacak.

Yaşanan olağanüstü dönem sona erdiğinde ASKİ tarafından tüm aboneler için normal faturalandırma sistemine geçilecek ve bu dönemde geçici faturalandırılmış miktarlar toplam miktardan mahsuplaştırılacak.

YENİ DEZENFEKTE ARACI BAŞKENT SOKAKLARINDA

Koronavirüsle mücadelesini sürdüren Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda yeni bir dezenfeksiyon aracını devreye soktu. Başkent’in cadde ve sokaklarında daha geniş bir alana sirayet eden ve daha yüksek kapasiteli bir araçla dezenfekte çalışmalarına başlandı.

Dakikada yaklaşık 7 litre dezenfektan atan bir ekipmana sahip tanker aracı, salgın hastalıklarla mücadelede kullanılırken, 20 ton kapasitesi bulunan tankerler yaklaşık 47 saat kesintisiz olarak açık alanları dezenfekte edebiliyor.

Hasköy Kavşağından başlanarak Atatürk Bulvarı’nı takip eden Cinnah Caddesi ve Çankaya Caddeleri boyunca derinlemesine dezenfekte çalışması gerçekleştirilirken, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yüksek kapasiteli tankerlerle 7/24 sahada çalışıyor.

İŞ MERKEZLERİ VE STK’LARDA DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs ve diğer salgın hastalıklara karşı Başkent’in her noktasında hijyen seferberliğini sürdürüyor.

BELPLAS A.Ş ekipleri gelen talepler doğrultusunda sivil toplum kuruluşları ve iş merkezleri başta olmak üzere tüm ortak alanları dezenfekte ediyor. Büyükşehir Belediyesinin hijyen ordusu, özel dezenfektanlar kullanarak, iş merkezlerinin yoğun olarak bulunduğu Ulus Rüzgarlı Sokak’ta da temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

EGO OTOBÜSLERİNDE DE “ EVDE KAL” ÇAĞRISI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs ve diğer salgın hastalıklara karşı vatandaşlarda farkındalık yaratmak için yeni çalışmalara da imza atıyor.

Kent ekranları, sosyal medya hesapları ve afişlerle “EvdeKalAnkara” çağrılarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, şimdi de EGO otobüslerinin flamalarında aynı çağrıyı kullanıyor. Tedbirler kapsamında sosyal mesafenin korunması için “sticker” yapıştırılan otobüslerde vatandaşların kendi izolasyonunu sağlamaları için de bilgilendirme panoları yer alıyor. EGO 1. Bölge otobüs şoförlerinden Tümer Gül, “Büyükşehir Belediyesi salgın hastalıklarla mücadele kapsamında ciddi bir çaba sarf ediyor. Yolcuların ve bizlerin sağlığını düşündükleri için ve duyarlı yaklaşımlarından dolayı Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.” dedi.

BÜYÜKŞEHİR SAĞLIK ÇALIŞANLARINI UNUTMUYOR

Salgın hastalıklara karşı alınan tedbirler kapsamında yeni uygulamaları hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sağlık çalışanları için önce ücretsiz ulaşım hizmetini uygulamaya geçirdi daha sonra da ücretsiz konaklama hizmeti için düğmeye bastı.

Bu kapsamda Bilken Şehir Hastanesi’ne yakın alanda sağlık personellerinin hizmetine sunulacak konteyner ev yapımına start verilirken, Hacettepe ve İbni Sina Hastanesi sağlık çalışanları için de yurt kiralandı.
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Bugün 13:57 TSİ Ankara- Belediye

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