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Dünya Genelinde Koronavirüs (Covid-19) Vaka Sayısı 600 Bini Geçti

Dünya genelinde alınan son bilgilere göre Koronavirüs salgını nedeniyle tespit edilen vaka sayısının 600 bini geçtiği ifade edildi.

Elif Duman
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Dünya genelinde alınan son bilgilere göre Koronavirüs salgını nedeniyle tespit edilen vaka sayısının 600 bini geçtiği ifade edildi. Toplamda 601 bin 478’e yükselen toplam vaka sayısının yanı sıra, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 27 bin 862’yeulaştığı ifade edildi. Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yeni vakalara ve Koronavirüs salgınına ilişkin yeni verilere yer verilen çalışmada, dünya genelinde tespit edilen vaka sayısının son durumu hakkında yeni detaylar paylaşıldı.

Johns Hopkins Üniversitesi internet sitesinde yer alan güncel verilere göre Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bini geçtiğine ilişkin veriler dikkat çekti. Öte yandan salgında iyileşen hasta sayısının ise 133 bin 373 kişiye ulaştığı bilgisi yer aldı.

ABD En Fazla Vaka Görülen Ülke Oldu

Vaka sayısı 104 bin 256’ya ulaşan ABD’de Koronavirüs salgını kapsamında en fazla vaka sayısına sahip ülke olarak ilk sırada yer aldı. ABD’nin ardından 86 bin 498 vaka ile İtalya ikinci sırada yer aldı. Salgının çıkış noktası olarak gösterilen Çin’de ise toplam vaka sayısı 81 bin 394 olarak ifade ediliyor.

2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından kısa sürede tüm dünyaya yayılan ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke ise İtalya oldu.

İtalya’da Son 24 Saate 969 Kişi Hayatını Kaybetti

Koronavirüs salgının etkilerinin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan İtalya’da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 134’e yükseldi. Son 24 saate 969 ölümün daha gerçekleşmesinin ardından endişeler de devam ediyor.

Öte yandan 86 bin 498 vaka sayısı ile İtalya vaka sayısında da ABD’nin ardından ikinci sırada yer alan ülke oldu. Ülkede özellikle salgının yaygın görüldüğü bölgelerde hayatını kaybedenlerin cenazeleri askeri araçlarla taşınmaya başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına bağlı ölümler ise her geçen artmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle dünya genelinde 27 bin 417 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.
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