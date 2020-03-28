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102 Yaşındaki Hasta Koronavirüsü Yendi

Koronavirüs (Covid – 19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran’da mucize gerçekleşti.

Elif Duman
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Koronavirüs (Covid – 19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran’da mucize gerçekleşti. 102 yaşındaki erkek bir hastanın tedavi gördüğü hastaneden Koronavirüsü yenerek taburcu edildiği öğrenildi. Kısa süre içinde etkileri İran’da genele yayılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüsü salgınından 102 yaşındaki bir hastanın iyileşmesinin umut vaat edici olduğu ifade edildi.

Tahran İmam Humeyni Hastanesi bünyesinde tedavi altına alınan Koronavirüsü hastasının iyileşmesinin ardından taburcu edildiği bilgisi verildi. Hastanın doktorları ve sağlık çalışanları tarafından taburcu edilirken uğurlandığı görüntüler devlet televizyonunda yayınlandı. Dünya genelinde ağırlıklı olarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarda ölümcül etkiler gösteren Koronavirüsü salgınında 102 yaşındaki bir kişinin iyileşerek taburcu edilmesi tüm dünyada geniş yankı buldu.

İran’da 11 Binden Fazla Kişinin İyileştiği Açıklandı

İran’da 19 Şubat’tan itibaren görülmeye başlayan ve çok sayıda kişiye bulaşan Koronavirüsü salgını tedavileri kapsamında kayıplar kadar iyileşen hastaların sayısı da dikkat çekiyor. Konuya ilişkin yapılan son açıklamada 11 bin 133 kişinin tamamen iyileşerek hastanelerden taburcu edildikleri açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülkede Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının ise 32 bini geçtiği ifade ediliyor. Bu kişiler arasından tedavi gören hastaların yaklaşık %35’lik kısmının Koronavirüsü yendiği ifade ediliyor. Son olarak 102 yaşındaki hastanın iyileşmesinin ardından İran’da Koronavirüsü salgını ile mücadele konusunda önemli bir yol kat edildiği görülüyor.

Yaşlılar Koronavirüsü Yenebiliyor

Koronavirüsü salgının en yüksek risk grubu içinde yer alan yaşlı hastaların da bu hastalığı yenebildiği ifade edildi. En yüksek risk grubu içinde yer alan 80 yaş üstü hastadan birçok kişinin Koronavirüsü yendiği ifade edildi.

İran’ın Simnan eyaletinde 103 ve Çin’de iyileşen bir diğer 103 yaşındaki hastanın ardından tedaviye ilişkin yeni bir umut doğmuş oldu. Türkiye’de de son dönemde ciddi etkiler gösteremeye başlayan Koronavirüsü salgını neticesinde Türkiye’de şuan için 42 hastanın tedavi edildiği ifade ediliyor. Koronavirüsü salgının engellenmesi ve yayılmasının önlenmesi ve hastaların tedavi edilmesi için tedbirler alınmaya devam ediyor.
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