Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 10:14 TSİ- Belediye G: Dün 11:00 TSİ

Şehir dışından gelenlere dezenfekteli önlem

Mamak Belediyesi, COVID-19 virüsüne karşı devletin ve milletin yanında önlemlerini genişletiyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kırıkkale yönünden Ankara’ya giriş yapan bütün araçlar polis noktasında Mamak Belediyesi Mobil Ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.

Ayrıca vatandaşların dijital ateş ölçer ile ateşlerine bakılıyor.

Güvenlik güçleri de seyahat edenler ile ilgili gerekli kontrolleri yapıyor.

7 Maddelik Yeni Paket Sonrası COVİD-19 Virüsüne Karşı İlave Önlemler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maddelik koronavirüs tedbiri çerçevesinde açıkladığı şehirlerarası yolculuk kısıtlamasının ardından Mamak Belediyesi de harekete geçti.

Polis noktalarında güvenlik güçlerinin denetimine ilave olarak virüsün bulaş riskini azaltmak üzere Mamak Belediyesi sağlık ekiplerini görevlendirdi.

Hep birlikte önleyeceğiz

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçede COVID 19 virüsüne karşı adeta seferberlik ilan ettiklerini vurguladı.
Murat Köse, “ Güzel Mamak’ın her köşesinde virüsle etkin mücadele ediyoruz. Covid19savarlarımız Mamak sınırları dışında da talep edilen her yere gidiyor. GİMAT’tan İvedik Organize Sanayi Bölgesine Etimesgut ilçemizdeki 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’na Kalecik’ten Kızılcahamam’a bütün güzel Ankara’mıza hizmet veriyoruz. Devletimizin yanında, milletimizin hizmetindeyiz. Şimdi de ekiplerimiz Ankara dışından gelen vatandaşlarımızın araçlarını dezenfekte ediyor, ateşlerini ölçüyor. Sağlık her şeyden önemli. Hükümetimiz, Sağlık Bakanımızın koordinasyonunda her türlü tedbiri alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da hassasiyetle konunun üzerinde duruyor. Biz de en iyisini yapmak için 24 saat görev başındayız. Açıklanan önlemlere ve dezenfekte kurallarına uyarak bu virüsün yayılmasını hep birlikte önleyeceğiz.” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mansur Yavaş’ın çağrısına Başkentliler kulak verdi mask
Mansur Yavaş’ın çağrısına Başkentliler kulak verdi
Belediyeden 1000 haneye yemek servisi mask
Belediyeden 1000 haneye yemek servisi
Keçiören Belediyesi hastaneleri dezenfekte etti mask
Keçiören Belediyesi hastaneleri dezenfekte etti
Hamilelere özel acil yardım ambulansı mask
Hamilelere özel acil yardım ambulansı
Kahramankazan’dan anlamlı kampanya mask
Kahramankazan’dan anlamlı kampanya
Mamak Belediyesi’nden Evde Kalanlara Kitap Sürprizi mask
Mamak Belediyesi’nden Evde Kalanlara Kitap Sürprizi
Belediye Ekipleri 24 Saat Hizmette mask
Belediye Ekipleri 24 Saat Hizmette
Altındağ’da Ambulanslara Korona Önlemi mask
Altındağ’da Ambulanslara Korona Önlemi
Altındağ’da 4 bin aileye sosyal yardım başladı mask
Altındağ’da 4 bin aileye sosyal yardım başladı
Başkent’te İlk Espor Kulübü Kuruldu mask
Başkent’te İlk Espor Kulübü Kuruldu

Dün 10:14 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sokak Hayvanları Unutulmuyor mask
Sokak Hayvanları Unutulmuyor
Etimesgut Belediyesi Otelini Sağlık Çalışanlarına Tahsis Etti mask
Etimesgut Belediyesi Otelini Sağlık Çalışanlarına Tahsis Etti
Başkan Oğuz, 100 yataklı tesisi sağlık çalışanlarına tahsis etti mask
Başkan Oğuz, 100 yataklı tesisi sağlık çalışanlarına tahsis etti
Duraklara el dezenfekte üniteleri yerleştirildi mask
Duraklara el dezenfekte üniteleri yerleştirildi
Başkan Yavaş, Sağlık Çalışanlarına Verdiği Sözü Tuttu mask
Başkan Yavaş, Sağlık Çalışanlarına Verdiği Sözü Tuttu
Vefa Destek Grubu Gece Gündüz Görev Başında mask
Vefa Destek Grubu Gece Gündüz Görev Başında
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüs ile ilgili doğru bilinen yanlışlar mask
Koronavirüs ile ilgili doğru bilinen yanlışlar
Turgut Altınok: “Parti ayrımı yapılmaksızın...” mask
Turgut Altınok: “Parti ayrımı yapılmaksızın...”
Başkan Yavaş’tan Su Faturalarında Düzenleme mask
Başkan Yavaş’tan Su Faturalarında Düzenleme
Başkan Altınok koronavirüsle ilgili mesaj yayımladı mask
Başkan Altınok koronavirüsle ilgili mesaj yayımladı
Etimesgut Belediyesi Otelini Sağlık Çalışanlarına Tahsis Etti mask
Etimesgut Belediyesi Otelini Sağlık Çalışanlarına Tahsis Etti
Huawei Merakla Beklenen 3 Yeni Telefon Modelini Tanıttı mask
Huawei Merakla Beklenen 3 Yeni Telefon Modelini Tanıttı

GALERİ

Vatandaşlara Alışveriş Desteği mask
Vatandaşlara Alışveriş Desteği
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL