MHP lideri Bahçeli'den Milli Dayanışma Kampanyasına " 5 Maaş Bağışlı" Destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışlayarak destek oldu. Bahçeli, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yönelik paylaşımda bulundu.

İçinden geçtiğimiz zor günleri dayanışma duygularını teşvik ederek, yardımlaşma hissiyatını harekete geçirerek aşacağımıza yürekten inanıyorum. Birbirimize el uzatırsak, zorda kalanlara destek verirsek hem insani hem de İslami sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz.

Bugün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dikkatle takip ettim. “BİZ BİZE YETERİZ” diyerek başlattığı “MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI” hakikaten takdir ve tebrike layıktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI’na beş (5) maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız.