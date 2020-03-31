Başkan Altınok: ''Evlere teknik destek hizmeti başlattık''

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizde yaşayan 60 yaş üstü 118 bin 874 vatandaşımızın market ve eczane alışverişleri ile su ve doğalgaz dolum ihtiyaçlarını ‘Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezi’ aracılığıyla karşılamaya devam ederken şimdi de evlerde meydana gelen elektrik, doğalgaz ve su arızalarının giderilmesi için teknik ekiplerimizle birlikte hizmet başlattık.” dedi.

ALIŞVERİŞİ KEÇİÖREN BELEDİYESİ EKİPLERİ YAPIYOR

Bir milyona yakın nüfusu ile Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Keçiören’de 60 yaş üstü 118 bin 874 vatandaşın market ve eczane alışverişi için hizmet vermeye başlayan Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezi hizmet alanını genişletti. Başkan Turgut Altınok’un talimatıyla belediye kurulan merkeze, ‘Alo 60 Yaş Üstü Destek Hattı’ olan ‘0312 339 00 15’ nolu telefon numarasından ulaşarak destek talebinde bulunan vatandaşların market ve eczane alışverişinin yanı sıra su ve doğalgaz dolum talebi de karşılanmaya başladı. Belediye ayrıca su, doğalgaz ve elektrik arızası olduğunu belirten 60 yaş üstü vatandaş için ücretsiz teknik ekip yönlendirerek arızanın giderilmesini de sağlıyor.

“HİZMETLERİMİZ SALGIN SONA ERENE KADAR DEVAM EDECEK”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele etmek için yerel yönetimlerin vatandaşa her türlü desteği vermesi gerektiğine dikkati çekerek, “Devletimiz ve hükümetimiz, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturuyla vatandaşımızın koronavirüsten etkilenmemesi için imkânlarını seferber ediyor.” dedi.

Vatandaşın, sokağa çıkmadan hayatlarını sürdürebilmesi için hizmet ağını genişlettiklerini de ifade eden Altınok şunları söyledi:

“Bizler belediyeler olarak bu salgın hastalık dolayısıyla sokağa çıkmaktan imtina eden özellikle 60 yaş üstü vatandaşımıza yardımcı oluyoruz. Sağlık Bakanlığımızın bildirdiği ‘14 Altın Kurala’ uyulmasını kolaylaştırmak ve vatandaşımızın herhangi bir endişeye kapılmamasını sağlamak için gerekli olan hizmeti veriyoruz. Ayrıca belediye ekiplerimiz tarafından yürütülen dezenfekte çalışmaları salgın sona erene kadar günün her saati devam edecek. Vatandaş olarak bizler de kalabalık alanlardan uzak durma ve hijyen kurallarına uyma noktasında üzerimize düşeni yapmalıyız.”