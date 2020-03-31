Mansur Yavaş’ın Başlattığı Bağış Kampanyası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlar, iş yerlerini kapatan esnaf ve ihtiyaç sahipleri için “6 Milyon Tek Yürek” adıyla bağış kampanyası başlattı. Hazırlıkları tamamlanan ‘Ekonomik Koruma Paketi’ni de açıklayan Başkan Yavaş, 150 bin aileye gıda yardımının dışında 500 bin aileye daha düzenli gıda yardımı yapacaklarını söyledi. Geliri olmayan ailelere ise ‘Acil Nakit Desteği’ vereceklerini belirten Başkan Yavaş, “150’si engelli, 775 simitçi esnafımıza ilk etapta 500’er lira maddi ve gıda desteğine başladık” dedi. EGO otobüs şoföründen sporcusuna, sanatçıdan öğretmenine kadar pek çok vatandaş kampanyaya yoğun ilgi gösterirken, belediyede acil ve gerekli olan ihaleler hariç diğer tüm ihaleler geçici olarak ertelendi. Büyükşehir bünyesinde kurulan Kriz Masası 7/24 vatandaşlardan gelen talep ve çağrılara yanıt veriyor.

Hem bağış kampanyasını hem de hazırladıkları “Ekonomik Koruma Paketi”nin ayrıntılarını vatandaşlarla sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Başkan Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:

“Ankara’da 100 binden fazla esnafımız ve çalışanları küresel salgın sebebiyle ticaret ve iş hayatını durdurmak zorunda kaldı. Belediyemiz hayatın durmaması için çalışmalarına devam ediyor. Bu dayanışmayı büyütmek için #6MilyonTekYürek olalım, zorlukları birlikte aşalım. Şimdilik iki ayaktan oluşan bir ‘Ekonomik Koruma Paketi’ni hayata geçiriyoruz. 150 bin aileye gıda yardımı yapıyoruz ancak içinde bulunduğumuz koşullarda bu sayının artacağını öngörüyoruz. Bu nedenle hazırlıklarımızı 500 bin aileye düzenli gıda yardımı yapacak şekilde tamamladık. Bu süreçte ayrıca işsizlik sigortası dahil, yapacağımız kontrollerde herhangi bir gelire sahip olmadığını belirlediğimiz ailelere ‘Acil Nakit Desteği’ sağlamak amacıyla bütçemizi oluşturduk. Belli bir süre sınırı öngörmüyoruz. Hayat normale dönünceye kadar Acil Nakit Desteği’ni sürdüreceğiz. İlk etapta 150’si engelli, 775 simitçi esnafımıza 500’er lira maddi ve gıda desteğine başlandı. Bağışlarınızın her kuruşunun hesabını vereceğiz.”

ÇAĞRIYA KULAK VERENLERİN SAYISI ÇIĞ GİBİ ARTIYOR

“6 Milyon Tek Yürek olursak üstesinden gelemeyeceğimiz sorun olmaz” diyen Başkan Yavaş, gıda kolisi ya da nakdi yardım almak isteyen vatandaşlarla bağış kampanyasına destek vermek isteyen vatandaşların; Başkent153, Başkent Mobil uygulaması veya Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabileceklerini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın toplumsal dayanışma çağrısına iş insanlarından sanatçılara, öğretmeninden sporcusuna kadar binlerce insan karşılık vermeye başladı. EGO otobüs şoförleri de kendi aralarında topladıkları paraları açılan hesaba yatırarak, bu kampanyaya destek verdi. EGO 2. Bölge Müdürlüğünde görevli otobüs şoförlerinin yaşanan küresel salgın nedeniyle işini kaybeden, geçim sıkıntısı çeken ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere düzenlenen yardım kampanyasına katıldığını belirten Otobüs İşletme Daire Başkanı Mustafa Geyikçi, şöyle konuştu:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çağrısıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bu kampanyaya ortak olduk. Bu kampanyada şu ana kadar 20 bin 947 TL para toplandı ve Büyükşehir’in yardım hesabına aktarıldı. Bu kampanyaya destek verdikleri için her gün risk altında çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve onları canıgönülden alkışlıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak Mansur Başkanımız ile beraber her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanlarındayız.”

EGO 2. Bölge Müdürü Hasan Hüseyin Şenver ise diğer bölge müdürlüklerinin de aynı çalışmayı başlattıklarını ifade ederek, “Tüm sürücü arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın çağrısına kayıtsız kalmadılar. Toplanan paralar hesap numaralarına aktarıldı ve ihtiyaç sahiplerine gönderilecek” dedi. Otobüs şoförü Fatih Mehmet Köşker, “Bu süreçte el ele vererek ancak zorlukların üstesinden gelebiliriz” derken, EGO 2. Bölge Hareket şefi Murat Çakıray da şunları söyledi:

“Büyük bir özveriyle toplu taşıma hizmetini sürdüren ve risk altında çalışmaya devam eden sürücü arkadaşlarımı öncelikle kutluyorum. Başkanımız Mansur Yavaş’ın Ankara genelinde başlattığı yardım kampanyasına biz de katkı sağlamak istedik. İşsiz kalan vatandaşların yaşadığı geçim sıkıntısına azda olsa destek olmaktan mutluyuz.”

KRİZ MASASI 7/24 HİZMET VERİYOR

Devam eden salgın hastalık sürecinde Başkent153 ile 7/24 hizmet vermeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, daire başkanlıklarının temsilcilerinden oluşturulan Kriz Masası ile de vatandaşlardan gelen tüm ihtiyaç ve taleplere çözüm üretmeye çalışıyor.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, bu süreçte 7/24 çalışan Kriz Masası hakkında şu bilgileri verdi:

“Başkanımız Mansur Yavaş’ın talimatıyla bugüne kadar disiplinli ve düzenli bir çalışma yöntemi içerisindeyiz. İlk günden itibaren alınması gereken önlemler için hazırlıklarımızı yaptık. Çağrı Merkezi ve Destek Masası oluşturduk. Günlük gıda, sağlık ve hijyen ile kumanya taleplerini alıyoruz. Arayan vatandaşlarımızı psikolojik destek için de uzmanlarımızla görüştürüyoruz. Sosyal medya üzerinden gelen talepleri de çözmeye çalışarak, dezenfeksiyon taleplerini yerine getirmek için çaba harcıyoruz.”

ACİL VE GEREKLİ OLANLAR HARİÇ İHALELERE ARA

Salgın hastalıkla mücadele kapsamında yeni önlemleri teker teker devreye sokan Büyükşehir Belediyesi, canlı olarak yayınlanan ihaleler için de yeni bir düzenlemeye gitti.

Son dönemde yapılan ihalelerde sosyal mesafeyi koruyan ve hijyen kurallarını uygulayan Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yavaş’ın talimatıyla acil olmayan ihaleleri erteleme kararı aldı. Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, “Koronavirüse karşı başlattığımız ekonomik mücadele kapsamında açıklayacağımız projelere daha fazla kaynak ayırabilmek için başta Park-Bahçe ve Fen İşleri olmak üzere, salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerimizi hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz” dedi.

Koronavirüs ile mücadeleye aralıksız devam eden BELPLAS A.Ş ekipleri; Devlet Tiyatrolarından Şevkat Evleri’ne, Toplu taşıma araçlarından kamu binalarına kadar birçok noktada dezenfeksiyon işlemi sürdürüyor.

Muhtarlarla iletişim içinde olan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığı için muhtarlıklara da yoğun dezenfeksiyon uyguluyor. Orhun Mahallesi Muhtarı ve Etimesgut Muhtarlar Derneği Başkanı Yunus Yalçın, “Bu zor günlerimizde bizi yalnız bırakmayarak dezenfekte işlemi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyemize ve Mansur Başkanımıza teşekkür ediyorum” derken, Fatih Sultan Mahallesi Muhtarı Nihal Öge, “Baştan beri yanımızda olan Büyükşehir Belediyesine ve başından beri yanımızda olan Mansur Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi. Muhtarlıkların gün aşırı dezenfekte edildiğini ifade eden Turkuaz Mahallesi Muhtarı Deniz Dizdar ise, “Belediyemiz gün aşırı muhtarlığımızı ve çevremizi gelip dezenfekte ediyor. Bu çalışmasından dolayı Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.