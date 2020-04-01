Başkan Çetin’den Destek Paketi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, koronavirüsle ( COVID-19) mücadele kapsamında mesai mefhumu gözetmeksizin sahada yer alarak vatandaşın sağlığını korumak amacıyla yoğun mesai harcayan belediye çalışanlarına hediye verdi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin, Temizlik İşleri Müdürü Mevlüt Oğuz ve Kurum Doktoru Bülent Kaymaz Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan çalışanlara destek ziyaretinde bulundu.

Dünya’yı etkisi altına alan koronavirüs için gerekli önlemler ve tedbirleri alarak vatandaşa olan hizmet sahasını genişleten Pursaklar Belediyesi’nden örnek teşkil edilecek bir hamle daha geldi. Korona virüsü ile mücadelede önemli rol oynayan, vatandaşların sağlığı için gece gündüz demeden görevine devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli temizlik işçilerine, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından hediyeleri tevdi edildi.

‘‘Koronavirüsle Topyekün Mücadele Ediyoruz’’

Belediye personelinin koronavirüsü yok etmek için aralıksız bir şekilde mücadele ettiğin belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Her sabah sağlıklı ve temiz bir kent sunabilmek için çalışan arkadaşlarımızın yükü koronavirüs sonrası çok daha fazla arttı. Virüse karşı birebir maruz kalma riskleri de oldukça yüksek. Çalışma arkadaşlarımıza bir ziyaret gerçekleştirerek, küçük bir moral desteği sağlamak istedik. Personellerimizin motivasyonlarını artırmak için destek paketi hediye ediyoruz. Belediye olarak virüs tehdidini ortadan kaldırmak için var gücümüzle, soluksuz bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin de bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Ellerinden geldiğince sosyal mesafeyi korumaları, temizliklerine dikkat etmeleri ve mümkünse evlerinden çıkmamaları virüsün yayılmasını engelleyecek ve durdurulmasına yardımcı olacaktır. Koronavirüs ile mücadele kapsamında tıpkı sağlık çalışanları gibi hijyen, temizlik ve dezenfekte işlemlerini özveriyle yürüten personelimize teşekkür ediyorum.’’ dedi.