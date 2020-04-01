Keçiören Belediyesi'nden Bir Yenilik Daha

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Dijital çağın gerekliliklerini yerine getirerek Keçiörenli hemşehrilerimizin imara dair tüm başvurularını bir tıkla yapabilmelerine imkân sağladık. E-imar başvuru sisteminin sağladığı yenilikle vatandaşlarımız belediyeye gelmeden zamandan, dosya ve proje çıktısından tasarruf ederek istedikleri evraka elektronik ortamdan ulaşabilecekler." dedi.

VATANDAŞA KOLAYLIK SAĞLANIYOR

Yeniliklerin öncüsü olan Keçiören Belediyesi Ankara'da bir ilke daha imza atarak e-imar başvuru sistemini vatandaşların hizmetine sundu. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından işletmeye sokulan sistemle vatandaşlar belediyeye gelmeden, “yapiruhsati.kecioren.bel.tr” web sitesi üzeninden; imar durum, yapı kullanım, yol kotu tutanağı belgeleri ve yapı ruhsatına kolaylıkla ulaşabilecekler.

Başkan Turgut Altınok, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılan çap, yol kotu, eksper dosya incelemesi başvuruları ile mimari, statik, mekanik tesisat, asansör uygulama ve peyzaj projelerinin onay ve tadilat süreçlerini e-imar başvuru sistemiyle elektronik ortama aktardıklarını belirterek, “26 Mart tarihi itibariyle devreye soktuğumuz sistemin ilk aşamasında 56 adet ekspertiz dosya inceleme başvurusu aldık. Vatandaştan gelen talepleri dakikalar içerisinde karşıladık. Vatandaşlarımız imarla ilgili süreçleri başından sonuna kadar belediyeye gelmeden sürdürebiliyor.” dedi.

“SİSTEM MİLLİ SERVETE CİDDİ ANLAMDA KATKI SAĞLAYACAK”

Altınok, Keçiören’de faaliyet gösteren mimar ve mühendislere yönelik yapılan bilgilendirmenin ardından sistemin ikinci aşamasını da devreye soktuklarını söyledi.

Onay verilemeyen, düzeltme istenilen evraklar nedeniyle oluşan kâğıt israfının ve doğaya verilen tahribatın da önüne geçileceğinin altını çizen Altınok şu bilgileri verdi:

“İkinci aşamada mimari, statik, mekanik tesisat, asansör uygulama ve peyzaj projeleri onay ve tadilat süreçleri sistem üzerinden yürütülüyor. Yeni yapılacak bir yapının elektronik ortamda çizilmiş projeleri sistem üzerinden belediyeye iletildikten sonra ilgili mimar ve mühendislerin incelemesiyle değişiklik, düzeltme ve hatalar ilgili müellif ve başvuru sahibine eposta ve SMS ile geri bildiriliyor. Daha sonra müellif gerekli düzeltmeleri yaparak başvuruyu belediyeye internet üzerinden dijital olarak tekrar gönderiyor. Mimari proje kontrolü tamamlandığında ve tüm projeler onaylandığında evraklar belediyemizden alınıyor. Bu sistem ayrıca belediyemizin fiziki arşiv kapasitesine yer anlamında ciddi avantaj oluşturacak, arşivlenen bilgi ve belgelere anında erişim kolaylığı sunacaktır. Öte yandan kırtasiye giderlerimizden tasarruf etmemize ve dolayısyla milli servete önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.”