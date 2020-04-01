Belediyeye Gelen Çağrılar 30 Kat Arttı

Yenimahalle Belediyesi’nin 2012 yılında vatandaşlarına daha kaliteli, hızlı ve doğru hizmet etmek amacıyla faaliyete geçirdiği "Çağrı Merkezi" çalışanları koronavirüs mesaisi yapıyor.

Yaklaşık olarak 8 yıldır hizmet veren ve 2 milyona yakın çağrıyı cevaplandıran merkez, her işlemi mutlaka sonuçlandırıyor. Süreli işlemlerde vatandaşları arayıp bilgi veren çağrı merkezi çalışanları, 12 kişilik ekiple 7 gün 24 saat vardiyalı şekilde kesintisiz mesaisine devam ediyor.

2 milyona yakın çağrı cevaplandı

Kurulduğu günden bu yana 2 milyona yakın ilçe sakini, Çağrı Merkezi aracılığı ile belediye hizmetleri hakkında bilgi alıp, borç bilgilerini sorgulayıp, ödemelerini ne zaman ve nerede yapacaklarını öğrenirken sadece 2020 yılı Mart ayında korona virüs salgını sebebiyle 13 bin 521 Yenimahalleli istek ve şikayetleri için çağrı merkezinden destek aldı.

Profesyonel hizmet anlayışıyla tüm çağrıların tek elde toplandığı merkezde çağrıların elektronik ortamda izlenmesi sağlanıyor. Normal zamanda günde ortalama 400 çağrının geldiği merkezde, hızlı çözüm üretme, sorunun giderilmesi ve vatandaşa gerekli durumlarda ulaşarak cevapların iletildiği sistemle vatandaş memnuniyetinin ölçümü de yapılırken salgın sebebiyle Mart ayında çağrılar 30 kat arttı. 1 - 30 Mart 2020 tarihleri arasında çağrı merkezine ulaşan 13 bin 521 ilçe sakininden büyük çoğunluğu ilaçlama ve dezenfekte konusunda destek ve zabıta ekiplerinden fahiş fiyat artışları ile ilgili denetim talebinde bulundu.

Yenimahalle Belediyesi bir telefon kadar yakın

Her zaman insan odaklı hizmet anlayışıyla çalıştıklarını salgın sebebiyle ise ekstra mesai yapıldığını vurgulayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Amacımız Yenimahallelilerin en iyi şekilde hizmet alması ve karşılaştıkları sorunlara anında çözüm bulunması. Mahalle sakinlerimiz belediyeye 444 93 64 (YENİ) - 526 26 26 ve 343 30 00 numaralı çağrı merkezi sayesinde bir telefon kadar yakın. Bunun için arkadaşlarımız özveriyle çalışıyor. Bu sıkıntılı günleri de el birliğiyle tedbirlere uyarak hep birlikte atlatacağız.” dedi.