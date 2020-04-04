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Belediye'den Öğrencilere Büyük Jest

Altındağ Belediyesi’nden öğrencilere büyük kolaylık…

Elif Duman
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Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Altındağ’da bu yıl sınava girecek olan 8’inci sınıf öğrencilerine LGS hazırlık kitabı dağıtılacak.

Altındağ Belediyesi, bu yıl sınava girecek olan 8’inci sınıf öğrencilerini unutmadı. Uzaktan eğitime katkı sağlamak ve sınava hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla, Altındağ’da sınava girecek olan tüm 8’inci sınıf öğrencilerine, yeni LGS formatına uygun, 1’inci dönem tekrarı niteliğinde hazırlık kitabı hediye edilecek. Kitabı talep etmek isteyen öğrencilerin, Altındağ Belediyesi’nin 0 505 192 25 48 numaralı Whatsapp hattına bilgilerini içeren mesaj atmaları yeterli…

“KORONA BAŞARIYA ENGEL OLMASIN”

Koronavirüsle mücadele amacıyla alınan önlemlerin öğrencilerin başarıya ulaşmalarını zorlaştırmaması için böyle bir karar aldıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı “ Koronavirüs gençlerimizin hayallerine, başarılarına engel olmasın istedik. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle gençlerimiz ek ders alamıyor ve kaynaklara erişmekte zorlanıyorlardı. Başarılarının önünde hiçbir engel bulunmaması için, Altındağ Belediyesi olarak sınava girecek tüm gençlerimize soru bankası niteliğinde, hazırlık kitabı hediye ediyoruz. Kitap aynı zamanda 1’inci dönem konularının da tekrarı niteliğinde olacak. Gençlerimiz sağlığı kadar, başarılı olmaları da bizim için çok önemli… ” dedi.

“SİZ YETER Kİ EVDE KALIN, BİZ KİTABI ULAŞTIRACAĞIZ.”

Başkan Asım Balcı “Kaynak kitabı temin etmek isteyen öğrencilerimizin, Altındağ Belediyesi’nin Whatsapp hattına ad-soyad, telefon ve adres bilgilerini içeren bir mesaj atmaları yeterli… Kitapları kısa sürede kendilerine iletilecek. Onlar yeter ki evde kalsın, derslerine çalışsın. Biz kitabı kendilerine ulaştıracağız.” ifadelerini kullandı.

“SINAV MOTİVASYONUZU DÜŞÜRMEYİN.”

Öğrencilerden umutsuzluğa ya da karamsarlığa kapılmamalarını da isteyen Başkan Balcı, sınava girecek öğrencilere “Bu zor günler elbette geçecek. Bu durum sizlerin sınav motivasyonunu düşürmesin, size engel olmasın. Sizler ilk günkü azimle çalışmaya devam edin, konsantrasyonunuzu bozmayın. Hepinize başarılar diliyorum.” sözleriyle seslendi.
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Dün 09:41 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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