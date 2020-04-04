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04 Nisan 2020- Belediye

Otobüs Şoförlerine Koronavirüs Önlemi

Başkent’in dört bir yanında salgın hastalıklarla mücadele çalışmaları 7/24 devam ederken, yeni önlemler de bir bir hayata geçiriliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs salgını seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında EGO otobüslerinde yeni bir uygulama hayata geçirildi. EGO Genel Müdürlüğü, otobüs sürücü kabinlerini yolcularla teması önlemek amacıyla koruyucu şeffaf plastik malzeme ile kapladı. Uygulama ile kamu hizmeti veren otobüs şoförlerinin ve yolcuların salgın hastalıklardan korunması amaçlanıyor.

Toplu taşıma araçlarında da sosyal mesafenin korunarak seyahat edilmesi ve mesafeni koru içerikli yer yapıştırmalarının ardından Ankara’da hem otobüs sürücülerinin hem de yolcuların salgın hastalıklardan korunmasını sağlayacak yeni bir uygulama başlatıldı. EGO Genel Müdürlüğü aldığı kararla, otobüslerde sürücü kabinlerini şeffaf mika (PVC) kaplama ile ayırdı.

EGO OTOBÜSLERİNDE ŞEFFAF KORUMA

EGO’ya ait toplam bin 470 otobüste sürücü bölümüne yerleştirilen şeffaf malzeme sayesinde yolcu ile şoför arasındaki temasın mümkün olabildiğince en aza indirilmesi hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO 2. Bölge Müdürü Hasan Hüseyin Şember, “Koronavirüse karşı alınan tedbirlerdeki amacımız yolcularımızı ve şoförlerimizin sağlığını korumak. Toplum sağlığı için koronavirüsün yayılma hızında yakın mesafenin önemli olması nedeniyle sosyal teması en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.
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04 Nisan 2020 Ankara- Belediye

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