Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:26 TSİ- Belediye G: Bugün 10:29 TSİ

Semt Pazarları Kapatıldı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Altındağ’daki 5 semt pazarı kapatıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Altındağ’da koronavirüsle mücadele kapsamında, pazar yerlerine yeni düzenlemeler yapıldı. Altındağ İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı Battalgazi Mahallesi Çarşamba Pazarı, Başpınar Mahallesi Perşembe Pazarı, Aydınlıkevler Mahallesi Cumartesi Pazarı, Zübeyde Hanım Mahallesi Cumartesi Pazarı, Örnek Mahallesi Pazar Pazarı bundan böyle kurulmayacak. 

“HER ŞEY HALK SAĞLIĞI İÇİN…” 

Yapılan tüm düzenlemelerin Altındağlı vatandaşların sağlığını korumak için olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Koronavirüse karşı daha etkili bir mücadele sürdürmek için, Sağlık Bakanımızın ve onlar tarafından oluşturulan Bilim Kurulu’nun karar ve değerlendirmelerini hassasiyetle takip ediyor ve Altındağ’da kısa sürede hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda; Altındağ Kaymakamlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ankara Eczacılar Odası üyelerinden oluşan, “Altındağ Umumi Hıfzıssıhha Kurulu”, semt pazarlarında yeni bir düzenleme yapma kararı aldı. Bu kararı da, daha öncekilerde olduğu gibi ivedilikle Altındağ’da hayata geçirdik. Vatandaşlarımıza gösterecekleri anlayış ve sabır için şimdiden teşekkür ediyorum. Elbette bu günler geçecek,  her şey normale dönecek. Ancak o zamana kadar unutulmamalıdır ki, her şey halk sağlığı için…” dedi.

DENETİM ZABITADA

Semt pazarlarında yapılacak yeni düzenlemelerin ve alınan tedbirlerin takip ve denetiminin ise Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde olacağını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı, “Altındağ Belediyesi Zabıta ekiplerimiz 24 saat görev başında… Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler. Biz el ele vereceğiz, her tür olumsuzluğun üstesinden geleceğiz.” ifadelerini kullandı.

ESNAFA SIKI KONTROL DEVAM EDECEK

Pazar kurulduğu gün pazar esnafına ve vatandaşlara ateş ölçümü yapma uygulamasının yine devam edeceğini söyleyen Başkan Balcı, “Esnaflarımıza ve alışverişe gelen vatandaşlarımıza ateş ölçümü yapmaya devam edeceğiz. Semt pazarlarına 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların alınmaması konusunda denetimler yapılacak. Ayrica pazar içerisinde sosyal mesafenin korunması noktasında önlemler devam edecek. Buna ek olarak yine semt pazarlarına giriş çıkış kontrolü zabıta ekibimiz koordinesinde devam edecek. Vatandaşlarımızdan, pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için, akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapmalarını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini önemle rica ediyorum.” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkent’te Dayanışma Seferberliği mask
Başkent’te Dayanışma Seferberliği
Büyükşehir’den Maske Dağıtımı mask
Büyükşehir’den Maske Dağıtımı
Bakkal ve Marketler Gönüllü Olarak Evlere Servis Hizmeti Veriyor mask
Bakkal ve Marketler Gönüllü Olarak Evlere Servis Hizmeti Veriyor
Büyükşehir'den Sosyal Sorumluluk Kampanyası mask
Büyükşehir'den Sosyal Sorumluluk Kampanyası
Toplu Taşıma Araçlarında Ücretsiz Maske Dağıtımı Başladı mask
Toplu Taşıma Araçlarında Ücretsiz Maske Dağıtımı Başladı
Belediye'den Vatandaşlara Doğum Günü Sürprizi mask
Belediye'den Vatandaşlara Doğum Günü Sürprizi
Metro ve Ankaray'da Kesintisiz Hijyen mask
Metro ve Ankaray'da Kesintisiz Hijyen
Başkan Altınok: “5 binden fazla vatandaşımızın ihtiyacını karşıladık” mask
Başkan Altınok: “5 binden fazla vatandaşımızın ihtiyacını karşıladık”
Otobüs Şoförlerine Koronavirüs Önlemi mask
Otobüs Şoförlerine Koronavirüs Önlemi
Belediye'den Öğrencilere Büyük Jest mask
Belediye'den Öğrencilere Büyük Jest

Bugün 10:26 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kaçak Maske Üreten İşletmeye Baskın mask
Kaçak Maske Üreten İşletmeye Baskın
Sincan Belediyesi'nden Sağlıkçılara Çorba İkramı mask
Sincan Belediyesi'nden Sağlıkçılara Çorba İkramı
Beypazarı Belediyesi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında mask
Beypazarı Belediyesi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında
Pazarlara "Korona" Kalkanı mask
Pazarlara "Korona" Kalkanı
Çankaya’dan 2000 Haneye Gıda ve Temizlik Malzemesi Desteği mask
Çankaya’dan 2000 Haneye Gıda ve Temizlik Malzemesi Desteği
Belediyeye Gelen Çağrılar 30 Kat Arttı mask
Belediyeye Gelen Çağrılar 30 Kat Arttı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Abdi İbrahim, COVID-19 Tedavisinde Otoritelerce Önerilen İlacının Üretimine Başladı mask
Abdi İbrahim, COVID-19 Tedavisinde Otoritelerce Önerilen İlacının Üretimine Başladı
Kargo paketinden ya da gıda ambalajından koronavirüs bulaşır mı? mask
Kargo paketinden ya da gıda ambalajından koronavirüs bulaşır mı?
Semt Pazarları Kapatıldı mask
Semt Pazarları Kapatıldı
Otobüs Şoförlerine Koronavirüs Önlemi mask
Otobüs Şoförlerine Koronavirüs Önlemi
Cadde ve Sokak Konserleri Başladı​ mask
Cadde ve Sokak Konserleri Başladı​
Büyükşehir Yardımları Ankaralılara Ulaşıyor mask
Büyükşehir Yardımları Ankaralılara Ulaşıyor

GALERİ

Vatandaşlara Alışveriş Desteği mask
Vatandaşlara Alışveriş Desteği
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL