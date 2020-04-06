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Yenimahalle’de Büyük Dayanışma

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, koronavirüsle mücadele konusunda birlik beraberlik vurgusu yaptı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Koronavirüs salgınının sosyal ve ekonomik etkilerinin yanı sıra bu süreçte belediye olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yaşar,“Zaman, geçmiş tartışmaları, kavgaları, suni gündemleri, 'sen o'cusun ben bu'cuyum' gereksizliklerini bir kenara bırakma zamanıdır.” dedi.

‘Yardımı sen yapmışsın, ben yapmışım ne önemi var’

Koronavirüsle mücadelede birlik ve beraberlik sağlanması gerektiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Diyalog köprülerini kuvvetlendirmek, yardımlaşmayı arttırmak gerekiyor. Yardımı sen yapmışsın, ben yapmışım ne önemi var. Devletimiz tedbirler alıyor, imkânları KOBİ'lere, esnafa, işletmelere vermeye çalışıyor ama borçlar öteleniyor. Borçlar nasıl ödenecek, kazanç sağlanabilecek mi bilinmiyor. Devlet, çalışamayan işçilere maaşını göndermek, gerekli desteği sağlamak zorunda. Devletimizin de yerel yönetimlerin de halkımıza güven vermesi lazım. Yerel yönetimler de yardımları sağlamalı. Zor zamanlarda diyalogu kuvvetlendirmek, yardımlaşmayı arttırmalıyız. Yardımı sen yapmışsın, ben yapmışım ne önemi var. Yardımların engellenmesi, vatandaşı zora düşürür. Sağlık Bakanlığı'mızın, hükümetimizin çalışmaları desteklenmeli ve zor günleri birlikte atlatmalıyız. . Her türlü tehlikenin altından kalkan Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti bunun da altından kalkacaktır.” şeklinde konuştu.

5 bin yardım kolisi dağıtılmaya başlandı

Yenimahalle Belediyesi’nin zor durumda olan vatandaşın yanında olduğunu belirten Yaşar, “65 yaş üstüne yasak geldi. Ekonomik durumları iyi olanlar ve olmayanlar var. Sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Ekonomik durumu kötü olup yemek yapamayacak durumdakilere imkanlarımız ölçüsünde yemek gönderiyoruz. Çok büyük talep var ama bizim bunu tamamen karşılama imkânımız yok. Hepsini denetledik. İmkânı olmayan, hasta ve kimsesi bulunmayan vatandaşlarımıza yemek gönderiyoruz. Her gün bin aileye dört çeşit sıcak yemek gönderiliyor. Bin 315 aileye Yeni Kart uygulaması ile 200 TL nakdi yardım yapılıyor. Yemek yapabilecek ancak durumu iyi olmayanlara da paketler hazırlattık. Beş bin adet yardım kolisi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı. Türkiye'de salgın olmadan önce çalışmalara başladık. Her gün düzenli olarak dezenfektan çalışmaları sürüyor. Dezenfekte ve temizlik işlerine çok büyük önem verdik. Diğer müdürlüklerimizdeki personeli de temizliğe kaydırarak bu virüsün yayılmaması için çabalıyoruz. Ayrıca yayınlanan genelgeler doğrultusunda işletmelerin, pazarların düzenini sağlıyoruz. Bu zor süreci kısa zamanda atlatabilmemiz için en büyük görev yerel yönetimlere ve vatandaşımıza düşüyor. Vatandaşımızın evinden çıkmaması kurallara uyması gerekiyor.” dedi.

Yenimahalle’de dayanışma var

Yenimahalle Kaymakamlığı ile koordineli bir şekilde diyalog içerisinde bu sürecin yürütüldüğünü ifade eden Yaşar, “Böylesi zor zamanlarda diyalog köprülerini kuvvetlendirmek, yardımlaşmayı arttırmak gerekiyor. Yardımı sen yapmışsın, ben yapmışım ne önemi var. Mühim olan ihtiyaç sahibinin sıkıntısının giderilmesi değil mi? Burada da yardımların engellenmesi en çok vatandaşı zor duruma düşürür. Onun yerine tıpkı bizim Yenimahalle'de belediye ve kaymakamlık dayanışmasında olduğu gibi özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerimizde belediyelerimizin o şehirde yasayanlara yönelik yaptığı çalışmalar desteklenmeli. Sağlık Bakanlığımızın, hükümetimizin yaptığı çalışmalar desteklenmeli ve bu zor günleri hep birlikte atlatmalıyız.” şeklinde konuştu.
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Bugün 12:39 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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