Büyükşehir Belediyesi Maske Dağıtmaya Başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla semt pazarlarında pazarcı esnafına ücretsiz maske dağıtımına başlandı. Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, semt pazarlarını dolaşarak pazarcı esnafına maske dağıtmayı sürdürüyor. Pazar yerlerinde ayrıca hijyen kontrollerini artıran Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Yenimahalle ve Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri ile iş birliği yaparak maske dağıtımını hızlandırdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından semt pazarlarında başlatılan uygulamada maskesi olmayan pazarcı esnafı ile vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılıyor.

İLÇE BELEDİYELERLE İŞ BİRLİĞİ

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Yenimahalle ve Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri ile iş birliği içinde çalışarak ilçe semt pazarlarında hem hijyen kontrolleri yapıyor hem de maske dağıtımı gerçekleştiriyor.

Yenimahalle Karşıyaka Pazarı’nda maske dağıtımı yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Yasin Çamkerten, şu bilgileri verdi:

“Yenimahalle Belediyesi ile birlikte vatandaşın sağlığı ile ilgili gıda maddelerine el sürülmemesi konusunda bir yandan kontrolleri sağlarken bir yandan da pazarcı esnafımıza maske dağıtımı yapıyoruz. Bu çalışmalarımız iş birliği içinde devam edecek.”

Yenimahalle Zabıta Şube Müdürü Necati Bayraktar ise pazarlarda hijyen denetimlerini artırdıklarını belirterek, “Maskesiz vatandaşların pazara girmesine ve alışveriş yapmasına izin vermiyoruz. Esnaf ve vatandaş konunun bilincinde. Sosyal mesafenin korunması konusunda bekçi arkadaşlarımız bize yardımcı oluyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı da bize her türlü desteği veriyor” dedi.

PAZARCI ESNAFINDAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Yenimahalle Karşıyaka Pazarı esnafından Erol Mikyaz, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, “Müşterimizle sosyal mesafe konusuna dikkat ediyoruz ayrıca maske ve eldivenlerimizi sık sık değiştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi ücretsiz maske dağıttı, Allah razı olsun” derken, Cemal Filiz, “Elimizden geldiği kadar sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeye çalışıyoruz. Eldiven ve maske kullanmayı ihmal etmiyoruz. Maske dağıtımını takdir ediyoruz.” diye konuştu.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlardan Cesim Gel ise sosyal mesafe kuralına dikkat ettiklerini vurgulayarak, “Ben de esnaf olduğum için bu konulara dikkat ediyorum. Maske dağıtımı çok güzel bir şey. Belediyelerin iş birliği yapması da çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” sözleriyle düşüncelerini paylaşırken, Pazarcı esnafı Şener Ethe, “Maske ve eldiven kullanımına dünya gibi biz de dikkat ediyoruz. İnsanların sağlık için maske ve eldiven takması lazım. Maske dağıtımı için belediyemize ve başkanımıza da teşekkür ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

EMEK PAZARI’NDA ESNAFA VE VATANDAŞA ÜCRETSİZ MASKE DAĞITILDI

Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri ile Emek Sebze ve Meyve Pazarı’nda esnafa ve vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, hijyen kuralları konusunda hem esnafı hem de vatandaşları uyarıyor.

Emek Pazarı esnafı maske dağıtımının hem kendi hem de vatandaş sağlığı için önemli olduğuna dikkat çekerek, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Polat Geçgel: “Çankaya ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Bizim ve müşterilerimiz için çok sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Her iki belediyemiz de bizlere her konuda yardımcı oluyor. Tüm pazarcı esnafı adına teşekkür ediyorum.”

-Metin Özden: “Büyükşehir ve Çankaya Belediyesinin ücretsiz olarak dağıttığı maskeler için çok teşekkür ederiz. Hem bizler için hem de müşterilerimiz için faydalı bir çalışma oldu.”

-Emrullah Geçgel: “Pazar esnafı olarak ücretsiz dağıtılan maskelere çok ihtiyacımız vardı. Herkes bu hizmeti çok olumlu karşıladı. Çankaya ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz.”

-Metin Tepeli: “Ankara Pazarcılar Odası Başkan Yardımcısıyım. Başkanımız Mansur Yavaş’a her konuda yanımızda olduğu için çok teşekkür ederiz. Başkanımız Odamızı arayarak giyim esnafımız pazara çıkmadığı için onlara da yardımcı oldu. Ücretsiz maske dağıtımı çok güzel bir hizmet oldu. Maskeyi oda olarak dağıtamazdık gücümüz yetmezdi. Başkanımıza bu zor günlerimizde yanımızda olduğu için çok teşekkür ederiz.”