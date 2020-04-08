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Karantina Bölgesinden Alınan Canlar Yuvalarına Kavuştu

Koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle karantina bölgesi ilan edilen Gölbaşı KYK yurt alanında yaşayan 16 sokak hayvanına Ankara Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri Gölbaşı Karantina bölgesinden aldığı 16 sokak hayvanını Gölbaşı Barınağı’na taşıyarak bakım ve tedavilerini üstlendi. Karantina bölgesinin açılmasıyla birlikte sokak hayvanları doğal yaşadıkları ortama geri bırakıldı.

Ankara Valiliği’nin talebi doğrultusunda Büyükşehir Gölbaşı Hayvan Barınağı’na alınarak bakım ve tedavileri yapılan sokak köpekleri, karantina sürecinin sona ermesinin ardından doğal ortamlarına geri bırakıldı.

CAN DOSTLAR EVLERİNE GERİ DÖNDÜ

Gönüllü hayvanseverlerle birlikte iş birliği içinde sokak hayvanlarının barınma ihtiyacı karşılanırken, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı veterinerleri tarafından 6 köpeğin kısırlaştırılma işlemi de gerçekleştirildi.

Gölbaşı Kampüsü’ne geri bırakılan hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyen Sağlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener, şu bilgileri verdi:

“15 Mart 2020 tarihinde umreden gelen vatandaşlarımızın Gölbaşı KYK Yurtlarında karantinaya alınmasının ardından Ankara Valiliği’nin talebi doğrultusunda Gölbaşı Barınağı’nda 16 sokak canımızı misafir ettik. Onlara bakan gönüllülerle hep irtibat halindeydik. Bütün köpeklerimizin sağlık taramaları ve rehabilitasyon işlemleri tamamladı. Can dostlarımızı sağlıklı bir şekilde söz verdiğimiz gibi yaşam alanlarına geri bıraktık.”

BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Sokak hayvanlarını gönüllü olarak besleyen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Doğayı ve Sokak Hayvanlarını Koruma Topluluğu Başkanı Damla Karaboya ise süreci başından beri takip ettiğini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a desteğinden dolayı şu sözlerle teşekkür etti:

“Biz Büyükşehir Belediyesinden daha önceden sözümüzü almıştık. Karantina süreci bittikten sonra köpeklerimiz eksiksiz olarak geri alındıkları yere bırakılacaktı. Şu anda karantina süreci tamamlandı ve köpeklerimizi sorunsuz bir şekilde hatta kilo almış bir şekilde geri aldık. Artık kampüsün içerisindeler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a, sokak hayvanlarına karşı göstermiş olduğu hassasiyet sebebiyle teşekkür ederiz.” dedi.
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