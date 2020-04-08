Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:58 TSİ- Belediye G: Bugün 14:30 TSİ

Esnafa 3,8 Milyon TL

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında topyekûn bir yardım seferberliği başlattı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında topyekûn bir yardım seferberliği başlattı. Belediye, 55 bin nüfuslu ilçede vatandaşlara ücretsiz olarak 30 bin maske, 10 bin hijyen paketi, 6 bin gıda kolisi yardımında bulundu. Bu yardımlar ilçedeki esnaflardan temin edilirken, esnafın kasasına bu kapsamda toplamda 3,8 milyon TL girmiş oldu.

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüs salgını tehdidi daha Türkiye’de görülmemişken 15 Şubat’ta başlattığı dezenfekte teyakkuzunu hız kesmeden sürdürüyor. İlçeyi tepeden tırnağa dezenfekte eden belediye, mücadelenin sosyal yardım ve maske dağıtımı boyutunda da topyekûn bir seferberlik başlattı.

30 bin maske dağıtıldı

Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda, koronavirüsle mücadelenin olmazsa olmazı maske kullanımını artırmak için 55 bin nüfuslu ilçede vatandaşlara ilk etapta ücretsiz olarak 30 bin maske dağıttı. İlçenin en kalabalık noktaları olan Salı Pazarı, belediye önü, Akıncı Mahallesi, Kahramankazan MTA Lisesi önü ve Sağlık Parkı girişinde kurduğu stantlarda bu maskeleri vatandaşlarla buluşturdu. Belediye ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma esnafı ile dolmuşçu esnafına da yolcularına dağıtılmak üzere maske verdi. Bu kapsamda ilçede 30 bin maske vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmış oldu.

10 bin hijyen paketi

Belediye, oluşturduğu özel ekiplerle ilçedeki 10 bin haneye hijyen paketi de dağıtmaya başladı. İçerisinde sabun ve el dezenfekte ürünleri bulunan paketler belediye ekipleri tarafından vatandaşlara bir hafta içinde ulaştırılacak. Böylece 55 bin nüfuslu ilçede 10 bin haneye hijyen paketi dağıtılmış olacak.

6 bin gıda kolisi

Belediye ayrıca, hazırladığı gıda kolilerini de vatandaşlara ulaştırıyor. Belediye bu kapsamda hazırladığı 6 bin gıda kolisini vatandaşlara dağıtmaya başladı. Gıda kolilerinin içerisinde salçadan makarnaya, şekerden yağa kadar 22 parça ürünün bulunuyor. Yaklaşık bir ay önce başlanan gıda kolisi yardımı dağıtma kapsamında bin haneye bu gıda kolileri ulaştırıldı. Ekipler, geride kalan 5 bin gıda kolisini de vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmayı sürdürüyor. Böylece, gıda kolileri ile özellikle gündelik işlerde çalışarak geçimini sağlayan vatandaşların yaşayabileceği olumsuzluklar ile ihtiyaç sahibi ailelerin yaşayabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmiş olacak.

Esnafa 3.8 milyon TL’lik can suyu

Kahramankazan Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz olarak sağladığı bu yardımları ilçedeki esnaftan temin ediyor. Böylece ekonomide yaşanan durgunluk nedeniyle zor günler geçiren ilçe esnafına can suyu sağlanmış oldu. Bu kapsamda ilçedeki esnafların kasasına toplamda 3,8 milyon TL girdi.

İmkânlarımızı sonuna kadar kullanacağız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak koronavirüs nedeniyle teyakkuza geçtiklerini ifade ederek, bu kapsamda topyekûn bir yardım seferberliği başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Kahramankazanımızda yaşayan değerli kardeşlerim bilmelidir ki, tüm imkânlarımızla onların yanındayız. Değerli kardeşlerim yine bilmelidir ki, Kahramankazan Belediyesi bu zorlu süreç bitene kadar her zaman vatandaşlarının yanında olmayı sürdürecektir. Bu kapsamda, ücretsiz 30 bin maske dağıtımını gerçekleştirdik. 10 bin 000 adet hijyen paketimizi bir hafta içinde ev ev dağıtacağız. Bin ailemize gıda kolileri ve gıda kartı yardımında bulunduk ve 5 bin ailemize daha gıda kolileri dağıtacağız. Alışverişlerimizi Kahramankazan’daki esnafımızdan yapıyoruz ve 1 ay içinde ilçemiz esnaflarına 3.8 milyon TL ödeme yaptık. Belediyemizin tüm imkanlarını hizmetkârı olduğumuz değerli hemşehrilerimiz sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz. Her ailemizin her vatandaşımızın bu imkânları ayaklarına kadar götüreceğiz.”
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Büyükşehir'den Ulaşım Sektörüne Destek mask
Büyükşehir'den Ulaşım Sektörüne Destek
Karantina Bölgesinden Alınan Canlar Yuvalarına Kavuştu mask
Karantina Bölgesinden Alınan Canlar Yuvalarına Kavuştu
Tedbirler üst seviyeye çıkarıldı! En kritik noktalardan biride orası! mask
Tedbirler üst seviyeye çıkarıldı! En kritik noktalardan biride orası!
Bir Günde Tam 30 Mahalle! mask
Bir Günde Tam 30 Mahalle!
Pursaklar Komşusuna Sahip Çıkıyor mask
Pursaklar Komşusuna Sahip Çıkıyor
Tedbirlere Uymayan İşyerleri Mühürleniyor mask
Tedbirlere Uymayan İşyerleri Mühürleniyor
Maske Seferberliği mask
Maske Seferberliği
Vitamin ve Besin Takviyelerine Dikkat! mask
Vitamin ve Besin Takviyelerine Dikkat!
Alo “Kovid” Hattı mask
Alo “Kovid” Hattı
Büyükşehir Belediyesi Maske Dağıtmaya Başladı mask
Büyükşehir Belediyesi Maske Dağıtmaya Başladı

Bugün 13:58 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Muhtarlara Koli Dağıtıldı mask
Muhtarlara Koli Dağıtıldı
Yenimahalle’de Büyük Dayanışma mask
Yenimahalle’de Büyük Dayanışma
İşlemlere Korona Önlemi mask
İşlemlere Korona Önlemi
Koronavirüs Tedbirleri Üst Seviyede mask
Koronavirüs Tedbirleri Üst Seviyede
Başkent’te Dayanışma Seferberliği mask
Başkent’te Dayanışma Seferberliği
Semt Pazarları Kapatıldı mask
Semt Pazarları Kapatıldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Semt Pazarları Kapatıldı mask
Semt Pazarları Kapatıldı
Başkent’te Dayanışma Seferberliği mask
Başkent’te Dayanışma Seferberliği
Tedbirler üst seviyeye çıkarıldı! En kritik noktalardan biride orası! mask
Tedbirler üst seviyeye çıkarıldı! En kritik noktalardan biride orası!
Salgında Artan Entübasyon Sayılarına Dikkat! mask
Salgında Artan Entübasyon Sayılarına Dikkat!
Keçiören'den Maske Rekoru mask
Keçiören'den Maske Rekoru
Büyükşehir’den Maske Dağıtımı mask
Büyükşehir’den Maske Dağıtımı

GALERİ

Vatandaşlara Alışveriş Desteği mask
Vatandaşlara Alışveriş Desteği
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL