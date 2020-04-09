Başkan Çetin Vatandaşlara Maske Dağıttı

Pursaklar Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı önlemlerini artırarak sürdürüyor. Ücretsiz maske dağıtımına devam eden Başkan Ertuğrul Çetin, ilçe sokaklarında her gün dışarı çıkmak zorunda kalan esnaflara ve vatandaşlara koruyucu maske dağıttı. Esnaflara uyarılarda bulunan Çetin, maske ve eldivensiz çalışmanın yasak olduğunu hatırlatıp kurallara uymalarını belirterek, vatandaşların maskelere ulaşımını kolaylaştırmak için Mahalle Muhtarlıklarına da maskeleri teslim etti.

Koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı toplum sağlığını korumak için çalışmalarını sıkılaştıran Pursaklar Belediyesi, koronavirüs hakkında Pursaklar halkını bilinçlendirmek için sosyal medya ve tanıtım mecralarından salgın hastalıklardan korunmak için ne yapılması gerektiği konusunda da bilgilendirmelerde bulunuyor.

‘‘Sizler için sokaklarda olmaya, sizler için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Koronavirüsle mücadelede vatandaşların sosyal mesafeyi koruması gerektiğini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemiz de yapılması gereken her şeyi planlı ve programlı bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Pazarlarda, marketlerde, toplu taşıma araçlarında artık maske takmak zorunlu. İlçemizde yaşayan tüm hemşehrilerimizin maske ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın maskelere kolay ulaşımını sağlamak için muhtarlıklarımıza, maskeleri teslim ettik. Ayrıca ekiplerimiz tarafından, ilçe genelinde ücretsiz maske dağıtımını aralıksız sürdürüyoruz. Hemşehrilerimden ricam bu salgın bertaraf edilene kadar evlerinden zorunda olmadıkça dışarı çıkmamaları. Biz sizler için sokaklarda olmaya, sizler için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.